· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός και Πρωτοψάλτης συνεχίζουν μαζί

Η διοίκηση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού ανακοίνωσε την επέκτασή της συνεργασία της με τον Θανάση Πρωτοψάλτη.

Παναθηναϊκός και Πρωτοψάλτης συνεχίζουν μαζί
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πολύ σημαντική κίνηση από πλευράς Παναθηναϊκού στο βόλεϊ, με τη διοίκηση της ομάδας να ανακοινώνει με κάθε… επισημότητα την επέκταση της συνεργασίας της με τον Θανάση Πρωτοψάλτη για έναν ακόμα χρόνο και τον κορυφαίο παίκτη να κάνει λόγο για το μεγάλο ευρωπαϊκό βήμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Θανάση Πρωτοψάλτη για τον επόμενο χρόνο για το τμήμα βόλεϊ ανδρών.

Ο αρχηγός της ομάδας, Θανάσης Πρωτοψάλτης συνεχίζει στο «τριφύλλι» για έναν ακόμη χρόνο υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Θανάσης Πρωτοψάλτης ανέφερε: «Μόνο χαρούμενος μπορεί να είμαι που παραμένω στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, στον Σύλλογο που χρόνο με τον χρόνο μεγαλώνει. Αυτό σημαίνει ότι μαζί του μεγαλώνουν οι υποχρεώσεις μας και οι στόχοι μας προκειμένου να παραμείνει η ομάδα όχι μόνο σε τροχιά διεκδίκησης τίτλων αλλά και να κάνει πιο μεγάλα βήματα στην Ευρώπη, όπως ακριβώς είναι και η επιθυμία της διοίκησης και του κόσμου. Υγεία, σκληρή δουλειά υπομονή και επιμονή τη νέα σεζόν».

COMMENTS
LATEST NEWS
18:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο με κουίζ για καλά διαβασμένους (vid.)

18:09 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Αλλαγμένη η εξάδα ξένων των «ερυθρόλευκων» - Ποιοι έμειναν εκτός

17:45 SUPER LEAGUE 2

Επίσημα εποχή Στέλιου Μαλεζά στη Νίκη Βόλου

17:12 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Παραμένει «πράσινη» η αρχηγός, Πέννυ Ρόγκα!

17:00 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Εγκρίθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για τις εγκαταστάσεις του Α.Ο.

16:59 EUROLEAGUE

Παρτιζάν: «Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Πεναρόγια»

16:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Η «AS» αποκάλυψε τη... βόμβα του Πέρεθ αν εκλεγεί

16:27 SUPER LEAGUE

Πανσερραϊκός: Τέλος και επίσημα ο Σαραγόσα

15:56 SUPER LEAGUE

Οι Βραζιλιάνοι συνεχίζουν να επιμένουν για Παναθηναϊκό και Φερεϊρίνια

15:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: «Καρφιά από τον Σλοτ – Έντονη δυσαρέσκεια στα αποδυτήρια»

15:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Στην Τότεναμ ο Άντι Ρόμπερτσον

15:28 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Ναζ Μήτρου - Λονγκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας