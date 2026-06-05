Επιστρέφει στο Open του Βερολίνου η Σερένα Ουίλιαμς

Την παρουσία της Σερένα Ουίλιαμς στα κουρτ του Βερολίνου ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή, με την 44χρονη τενίστρια να συμμετέχει στο διπλό με συμπαίκτρια την Καναδή Βικτόρια Εμπόκο, όπως ακριβώς θα γίνει και στο τουρνουά του Queen's.

Μένει να δούμε αν η Σερένα θα αγωνιστεί στο μονό ή στο διπλό του Wimbledon, διεκδικόντας μια από τις διαθέσιμες wild card της διοργάνωσης.