Επιστρέφει στο Open του Βερολίνου η Σερένα Ουίλιαμς

Η επιστροφή της Σερένα Ουίλιαμς είναι γεγονός, με την 44χρονη αμερικανίδα πρωταθλήτρια να ανακοινώνει τη συμμετοχή της στο Berlin Open (13-21/6).

Επιστρέφει στο Open του Βερολίνου η Σερένα Ουίλιαμς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την παρουσία της Σερένα Ουίλιαμς στα κουρτ του Βερολίνου ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή, με την 44χρονη τενίστρια να συμμετέχει στο διπλό με συμπαίκτρια την Καναδή Βικτόρια Εμπόκο, όπως ακριβώς θα γίνει και στο τουρνουά του Queen's.

Μένει να δούμε αν η Σερένα θα αγωνιστεί στο μονό ή στο διπλό του Wimbledon, διεκδικόντας μια από τις διαθέσιμες wild card της διοργάνωσης.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο με κουίζ για καλά διαβασμένους (vid.)

18:09 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Αλλαγμένη η εξάδα ξένων των «ερυθρόλευκων» - Ποιοι έμειναν εκτός

17:45 SUPER LEAGUE 2

Επίσημα εποχή Στέλιου Μαλεζά στη Νίκη Βόλου

17:12 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Παραμένει «πράσινη» η αρχηγός, Πέννυ Ρόγκα!

17:00 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Εγκρίθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για τις εγκαταστάσεις του Α.Ο.

16:59 EUROLEAGUE

Παρτιζάν: «Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Πεναρόγια»

16:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Η «AS» αποκάλυψε τη... βόμβα του Πέρεθ αν εκλεγεί

16:27 SUPER LEAGUE

Πανσερραϊκός: Τέλος και επίσημα ο Σαραγόσα

15:56 SUPER LEAGUE

Οι Βραζιλιάνοι συνεχίζουν να επιμένουν για Παναθηναϊκό και Φερεϊρίνια

15:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: «Καρφιά από τον Σλοτ – Έντονη δυσαρέσκεια στα αποδυτήρια»

15:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Στην Τότεναμ ο Άντι Ρόμπερτσον

15:28 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Ναζ Μήτρου - Λονγκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας