Επιστρέφει στο Open του Βερολίνου η Σερένα Ουίλιαμς
Η επιστροφή της Σερένα Ουίλιαμς είναι γεγονός, με την 44χρονη αμερικανίδα πρωταθλήτρια να ανακοινώνει τη συμμετοχή της στο Berlin Open (13-21/6).
Την παρουσία της Σερένα Ουίλιαμς στα κουρτ του Βερολίνου ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή, με την 44χρονη τενίστρια να συμμετέχει στο διπλό με συμπαίκτρια την Καναδή Βικτόρια Εμπόκο, όπως ακριβώς θα γίνει και στο τουρνουά του Queen's.
Μένει να δούμε αν η Σερένα θα αγωνιστεί στο μονό ή στο διπλό του Wimbledon, διεκδικόντας μια από τις διαθέσιμες wild card της διοργάνωσης.