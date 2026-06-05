Άγκασι: «Ο Σίνερ δεν έχει καμία δικαιολογία»

Ο Άντρε Άγκασι μίλησε στο TNT για τον πρόωρο αποκλεισμό του Γιάνικ Σίνερ από το Roland Garros και είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τους λόγους που οδήγησαν τον κορυφαίο τενίστα στον κόσμο στην «κατάρρευση».

Αναλυτικά:

«Το ότι αποκλείστηκε ο Σίνερ ήταν τεράστιο γεγονός. Εγώ όταν έπαιζα είχα ένα “βιολογικό ρολόι” περίπου τεσσάρων ωρών όταν αγωνιζόμουν. Και αν οι συνθήκες ήταν ζεστές, αυτό έπεφτε περίπου στις 3 ώρες και 45 ή 3 ώρες και 50 λεπτά. Δεν άλλαζε πολύ. Αν οι συνθήκες ήταν ιδανικές, ίσως μπορούσα να το φτάσω στις 4 ώρες και 10 ή 4 ώρες και 15 λεπτά. Αλλά το να τον βλέπεις να παίζει πέρυσι πέντεμισι ώρες στον τελικό και μετά η ζέστη να τον εξαντλεί σε μόλις μία ώρα και 45 λεπτά, δείχνει ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να είσαι σε καλή φυσική κατάσταση και στο να είσαι πραγματικά προετοιμασμένος».

«Πρέπει να επισημάνω ένα ελάττωμα σε αυτού του είδους την προετοιμασία, γιατί είναι κάτι που μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Δεν είναι ότι αυτός ο τύπος δεν δουλεύει σκληρά. Δεν είναι ότι δεν είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Και βρισκόταν μόλις ένα παιχνίδι μακριά, ενώ όλο το ταμπλό είχε ανοίξει μπροστά του. Όλοι πιστεύαμε ότι θα τον βλέπαμε να φτάνει μέχρι το τέλος χωρίς να χάσει ούτε σετ. Αυτό που παρουσίασε ίσως να οφείλεται και σε κάποιο ζήτημα ενυδάτωσης. Πρέπει να την επιβάλλεις στον εαυτό σου. Είναι προτιμότερο να έχεις υγρά στον οργανισμό σου και να μη τα χρειαστείς, παρά να τα χρειάζεσαι και να μην τα έχεις. Θα αμφισβητούσα την πρόσληψη υγρών του και το κατά πόσο τη διαχειρίζεται σωστά. Πραγματικά θα το έκανα. Δεν γνωρίζω τίποτα για την προετοιμασία του. Ξέρω όμως ότι μπορεί να παίξει πέντεμισι ώρες. Το έχει αποδείξει. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Αλλά ξέρω επίσης ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να “χτυπήσει τοίχο” μετά από μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά».