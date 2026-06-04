Τελικός «έκπληξη» στο Roland Garros: Διεκδικούν το τρόπαιο οι Αντρέεβα, Χβαλίνσκα

Η Μίρα Αντρέεβα και η Μάγια Χβαλίνσκα θα μονομαχήσουν στον τελικό του Roland Garros. Και οι δύο αθλήτριες φτάνουν για πρώτη φορά στον τελικό της διοργάνωσης.

Τελικός «έκπληξη» στο Roland Garros: Διεκδικούν το τρόπαιο οι Αντρέεβα, Χβαλίνσκα
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Μίρα Αντρέεβα και Μάγια Χβαλίνσκα προκρίθηκαν αμφότερες για πρώτη φορά στην καριέρα τους σε τελικό Roland Garros.

Η νίκη της Αντρέεβα

Ιστορική πρόκριση πανηγύρισε η Μίρα Αντρέεβα στο Ρολάν Γκαρός, καθώς η Ρωσίδα, Νο8 της παγκόσμιας κατάταξης, εξασφάλισε για πρώτη φορά στην καριέρα της συμμετοχή σε τελικό Grand Slam.

Η 19χρονη επικράτησε με εντυπωσιακό τρόπο της Ουκρανής Μάρτα Κόστιουκ (Νο15) με 6-1, 6-3 σετ στον ημιτελικό του γαλλικού Όπεν και πλέον βρίσκεται ένα βήμα μακριά από τον σημαντικότερο τίτλο της μέχρι σήμερα πορείας της.

Η εξέλιξη του αγώνα της Αντρέεβα

Η Ρωσίδα επέβαλε τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στο κεντρικό κορτ «Φιλίπ Σατριέ», δείχνοντας αποφασισμένη να μην αφήσει περιθώρια αντίδρασης στην αντίπαλό της.

Η Αντρέεβα κατέκτησε τα εννέα από τα πρώτα δέκα γκέιμ του αγώνα, αποκτώντας γρήγορα σημαντικό προβάδισμα και βάζοντας τις βάσεις για τη μεγάλη πρόκριση.

Η Κόστιουκ προσπάθησε να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα στο δεύτερο σετ, καταφέρνοντας να πετύχει το μοναδικό της break και να μειώσει σε 4-3.

Ωστόσο, η Αντρέεβα απάντησε άμεσα, ανακτώντας το χαμένο σερβίς της και διατηρώντας τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης μέχρι το φινάλε. Στη συνέχεια κράτησε το σερβίς της και ολοκλήρωσε τη νίκη που τη στέλνει στον πρώτο τελικό Grand Slam της καριέρας της.

Το «θαύμα» της Χβαλίνσκα

Ένα από τα μεγαλύτερα παραμύθια των τελευταίων ετών στο παγκόσμιο τένις γράφει η Μάγια Χβαλίνσκα. Η 24χρονη Πολωνή, Νο114 της παγκόσμιας κατάταξης, συνεχίζει την ονειρική της πορεία στο Roland Garros και εξασφάλισε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Η Χβαλίνσκα επικράτησε της Ρωσίδας Ντιάνα Σνάιντερ (Νο23) με 7-6(4), 6-4 έπειτα από δύο ώρες και δέκα λεπτά αγώνα και θα διεκδικήσει το πρώτο Grand Slam της καριέρας της απέναντι στη Μίρα Αντρέεβα.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης της Χβαλίνσκα

Ο ημιτελικός απέναντι στη Σνάιντερ είχε έντονο ενδιαφέρον. Η Χβαλίνσκα προηγήθηκε νωρίς με break, όμως η Ρωσίδα αντέδρασε και ισοφάρισε, οδηγώντας το πρώτο σετ σε τάι μπρέικ.

Εκεί η Πολωνή βρέθηκε πίσω με 4-2, αλλά απάντησε εντυπωσιακά, κατακτώντας πέντε διαδοχικούς πόντους για να πάρει το σετ μέσα σε αποθέωση από τους συμπατριώτες της στις εξέδρες του «Φιλίπ Σατριέ».

Στο δεύτερο σετ προηγήθηκε ξανά με break, είδε τη Σνάιντερ να επιστρέφει στο ματς, όμως στο κρίσιμο 4-4 βρήκε το καθοριστικό break που της άνοιξε τον δρόμο προς τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας της.

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