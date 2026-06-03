Roland Garros: Θύμα έκπληξης η Σαμπαλένκα – Αποκλείστηκε από την Σνάιντερ!

Η 22χρονη Ρωσίδα προκρίθηκε στα ημιτελικά του Grand Slam, αφήνοντας εκτός συνέχειας το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τουρνουά. 

Roland Garros: Θύμα έκπληξης η Σαμπαλένκα – Αποκλείστηκε από την Σνάιντερ!
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Το φετινό Roland Garros, εξελίσσεται στο Grand Slam των εκπλήξεων. Η Αρίνα Σαμπαλένκα είναι το τελευταίο «θύμα» αυτής της κατάστασης, με τη Λευκορωσίδα που ήταν το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο, να μένει εκτός ημιτελικών από την Ντιάνα Σνάιντερ, Νο.23 στην κατάταξη.

Αιτία στάθηκε η αγωνιστική «κατάρρευση» της Σαμπαλένκα, η οποία είχε τον απόλυτο έλεγχο στον αγώνα και φάνηκε να την πιάνει αγωνιστικό blackout. Χάνοντας την ευκαιρία να διεκδικήσει το βαρύτιμο τρόπαιο.

Η 28χρονη σπουδαία τενίστρια, κέρδισε το πρώτο σετ και προηγήθηκε 4-1 και 5-3 στο δεύτερο, αλλά κάπου εκεί ήταν σα να μην μπορούσε άλλο. Η 22χρονη Ρωσίδα, κέρδισε δέκα συνεχόμενα games και έφτασε σε έναν θρίαμβο με 3-6, 7-5, 6-0, μετά από 2 ώρες και 12 λεπτά αγώνα.

Η Σνάιντερ για πρώτη φορά φτάσει στα ημιτελικά στο Παρίσι και θα αντιμετωπίσει την Μάγια Χβαλίνσκα. Η 24χρονη Πολωνή, που ξεκίνησε από το ταμπλό των προκριματικών και πριν το τουρνουά ήταν στο Νο 114 της παγκόσμιας κατάταξης, συνέχισε την ανέλπιστη πορεία της στο Παρίσι, νικώντας με 7-6, 6-3 τη Ρωσίδα Άννα Καλίνσκαγια (Νο 24 στον κόσμο).

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