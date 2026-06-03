Της πάει το Παρίσι: Στα ημιτελικά του Roland Garros για πρώτη φορά η Χβαλίνσκα

Την πρόκριση στα ημιτελικά του Roland Garros εξασφάλισε η Μάγια Χβαλίνσκα, υποτάσσοντας την Άννα Καλίνσκαγια με 2-0 και έγινε μόλις η δεύτερη τενίστρια που το πετυχαίνει, έχοντας ξεκινήσει από τα προκριματικά της διοργάνωσης.

Της πάει το Παρίσι: Στα ημιτελικά του Roland Garros για πρώτη φορά η Χβαλίνσκα
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Συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο στο Παρίσι η Μάγια Χβαλίνσκα, που με νίκη με 2-0 σετ κόντρα στην Καλίνσκαγια εξασφάλισε τη συμμετοχή της για πρώτη φορά στα ημιτελικά του Roland Garros.

Η Χβαλίνσκα (Νο. 114) μπήκε στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης μέσω των προκριματικών και αποτελέι τη μεγάλη έκπληξη του τουρνουά, έχοντας φτάσει πλέον ένα βήμα μακριά από το να διεκδικήσει το πρώτο της major τίτλο.

Μάλιστα, έγινε η δεύτερη στην ιστορία του Roland Garros που προκρίνεται στα ημιτελικά, έχοντας ξεκινήσει από την προκριματική φάση την πορεία της.

Η 24χρονη Πολωνή ξεπέρασε τα εμπόδια των Ζενγκ, Μέρτενς και Σάκκαρη και πλέον έχει μπροστά της την αναμέτρηση στα ημιτελικά. Πιθανότατα κόντρα στο φαβορί του τουρνουά, την Άρια Σαμπαλένκα, η οποία αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Ντιάν Σνάιντερ.

Εκτός του ότι θα κάνει άλμα στο Top 30 του ranking, η Μάγια θα εισπράξει και 750.000 ευρώ, που ξεπερνάει το συνολικό της prize money πριν το τουρνουά!

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