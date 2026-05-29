Εθνική χάντμπολ: Παραμένουν στον πάγκο ανδρών και γυναικών οι Ζαραβίνας και Δανήλος

Η ΟΧΕ (Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος) ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τους προπονητές των Εθνικών ομάδων έως το καλοκαίρι του 2028.

Στην Εθνική Ανδρών, οι Γιώργος Ζαραβίνας και Γιώργος Μαστορογιάννης θα συνεχίσουν το έργο τους, ενώ στην Εθνική Γυναικών παραμένει ο Μενέλαος Δανήλος.

Η τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ανδρών έχει οδηγήσει την ομάδα σε ιστορικές επιτυχίες, όπως την πρόκριση στα τελικά του EURO 2024 για πρώτη φορά, αλλά και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2027 μετά από 22 χρόνια, με θετικό συνολικό απολογισμό.

Αντίστοιχα, η Εθνική Γυναικών επί ημερών Δανήλου έφτασε κοντά στην πρόκριση στο EURO 2024 και εξασφάλισε θέση στα τελικά του EURO 2026 για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Οι δηλώσεις των ομοσπονδιακών προπονητών:

Γιώργος Ζαραβίνας:

«Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι ότι η Εθνική ομάδα είναι προτεραιότητα του αθλήματος, στόχος μας είναι να σταθεροποιηθούμε αγωνιστικά σε αυτό το επίπεδο -που είναι πολύ δύσκολο- και αν μπορέσουμε να κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν παιδιά που μπορούν να βοηθήσουν την Εθνική και εύχομαι να τους δοθεί ένα επιπλέον κίνητρο να δουλέψουν και να αποτελέσουν μέλη της ομάδας».

Γιώργος Μαστορογιάννης:

«Είμαι ευλογημένος που είμαι κομμάτι αυτής της ομάδας. Μέσα από την εξαιρετική συνεργασία του τεχνικού επιτελείου με τους αθλητές, δημιουργήσαμε το κλίμα, αλλά και την προσδοκία ότι το σύνολο μας μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις προκλήσεις. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να εκπληρώσουμε όλους τους στόχους της Εθνικής ομάδας, αλλά και του αθλήματος».

Μενέλαος Δανήλος:

«Ευχαριστώ το Δ.Σ. και ειδικότερα τον Πρόεδρο Κώστα Γκαντή για τη συνεργασία και για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Η δουλειά στην Εθνική ομάδα είναι αποτέλεσμα πολλών ετών, ξεκινώντας από τις μικρές Εθνικές ομάδες, χτίσαμε τη νοοτροπία, την αγωνιστικότητα και την αγάπη για αυτή τη φανέλα.

Δεν μένουμε στην επιτυχία της πρόκρισης στο ΕURO, συνεχίζουμε την προσπάθεια να βελτιώσουμε την εικόνα μας και να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί στο μέλλον. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα, ώστε να εκπροσωπήσουμε επάξια το ελληνικό χάντμπολ στο σπουδαίο αυτό τουρνουά, αλλά και να θέσουμε τις βάσεις για τις επόμενες διοργανώσεις».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων και μέλος του Δ.Σ. της ΟΧΕ Φραγκίσκος Ζαλώνης δήλωσε:

«Η ανανέωση της συνεργασίας μας με τον Γιώργο Ζαραβίνα, τον Γιώργο Μαστορογιάννη και τον Μενέλαο Δανήλο αποτελεί αναγνώριση της καθοριστικής συμβολής τους στις μεγάλες επιτυχίες των Εθνικών Ομάδων Ανδρών και Γυναικών. Ως Ομοσπονδία, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που Έλληνες προπονητές οδήγησαν με συνέπεια και υψηλό επίπεδο τις Εθνικές μας Ομάδες στην ελίτ του παγκοσμίου και ευρωπαϊκού χάντμπολ.

Η συνέχιση της συνεργασίας μας αποτυπώνει την εμπιστοσύνη που υπάρχει και τη βεβαιότητά μας ότι θα ζήσουμε μαζί ακόμη περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες για τις σπουδαίες στιγμές που χάρισαν στο ελληνικό χάντμπολ.

Είμαι βέβαιος ότι αυτές οι επιτυχίες θα συμβάλουν ακόμη περισσότερο στην ανάπτυξη και την προβολή του αθλήματος στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία, ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης, θα επιβραβεύσει τις Εθνικές Ομάδες Ανδρών και Γυναικών με σημαντικό πριμ πρόκρισης, συνεχίζοντας να στηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια όλων».