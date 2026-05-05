Εθνική πόλο γυναικών: Που θα δείτε τον αγώνα με την Αυστραλία για τα προκριματικά του World Cup

Με το δεξί άρχισε τις υποχρεώσεις της για τα προκριματικά του World Cup η εθνική πόλο γυναικών. Τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη επικράτησαν της Ουγγαρίας με 14-9 στη δεύτερη φάση των qualifiers, εξασφαλίζοντας κατά μεγάλο ποσοστό την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου.

Σήμερα η Εθνική αντιμετωπίζει την Αυστραλία, για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης των ομίλων, με το παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 15:00 και μπορείτε να τον παρακολουθήσετε LIVE από το World Aquatics.

Tην πρόκριση Super Final 8 στο Σίδνεϊ θα πάρουν οι πέντε πρώτες ομάδες της κατάταξης. Ήδη εισιτήριο έχουν εξασφαλίσει οι Ισπανία, ΗΠΑ, Ολλανδία, Ιταλία. Αν η διοργανώτρια Αυστραλία είναι στην πεντάδα, αυτόματα εισιτήριο πρόκρισης δίνει και η 6η θέση.



