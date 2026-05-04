Ουγγαρία - Ελλάδα 9-14: Πολύ κοντά στην πρόκριση στο World Cup

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών πήρε τη νίκη 14-9 απέναντι στην Ουγγαρία και βρίσκεται πολύ κοντά στην πρόκριση στα Super Final του World Cup.

Απέναντι σε μία απαιτητική αντίπαλο, η Εθνική Ελλάδας επέβαλε τον ρυθμό της και έφτασε σε μία νίκη με μεγάλη σημασία, στο πλαίσιο των αγώνων κατάταξης για τις θέσεις 5-8 του τρίτου ομίλου στη Β’ φάση του προκριματικού τουρνουά, όπου κρίνεται το τελευταίο εισιτήριο πρόκρισης.

Παρά το γεγονός ότι ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον όμιλο στην τελευταία θέση μετά το αποτέλεσμα απέναντι στην Αυστραλία, η «γαλανόλευκη» διατηρεί πλέον ισχυρές ελπίδες πρόκρισης. Συγκεκριμένα, χρειάζεται να καταλάβει μία από τις θέσεις 5 ή 6 για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα Super Final που θα διεξαχθούν στο Σίδνεϊ το διάστημα 22-26 Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι την παρουσία τους στην τελική φάση έχουν ήδη εξασφαλίσει οι Ισπανία, ΗΠΑ, Ολλανδία και Ιταλία. Παράλληλα, σε περίπτωση που η διοργανώτρια Αυστραλία βρεθεί εντός της πρώτης πεντάδας, τότε το εισιτήριο για τα Super Final εξασφαλίζει και η 6η θέση.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 4-4, 7-8, 9-14.

