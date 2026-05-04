Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τα highlights της σπουδαίας νίκης των «πράσινων»
Δείτε τα highlights από τη νίκη που πέτυχε ο Παναθηναϊκός στον τρίτο τελικό της Volley League επί του ΠΑΟΚ.
Απίστευτο παιχνίδι στο Μετς, με συνεχείς ανατροπές, όπου ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα και επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-2 σετ!
Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «πράσινοι» πέρασαν μπροστά στη σειρά (2-1) των τελικών της Volley League και απέκτησαν σημαντικό προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου.
Δείτε τα highlights του τρίτου τελικού: