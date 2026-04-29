Τένις: Ήττα και στο διπλό για τον Στέφανο Τσιτσιπά

Μαδρίτη τέλος για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας τενίστας ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο Open της ισπανικής πρωτεύουσας, χάνοντας και στο διπλό. Έτσι δεν κατάφερε να προχωρήσει στα προημιτελικά μαζί με τον Λουτσιάνο Νταρντέρι.

Οι δύο αθλητές γνώρισαν την ήττα από το δίδυμο των Γκίδο Αντρότσι και Μανουέλ Γκινάρ (5-7, 6-1, 11-9). Ολοκληρώνοντας την πορεία τους στο τουρνουά.

Το ματς ήταν ντέρμπι και κρίθηκε στο σούπερ tie break. Εκεί ο Τσιτσιπάς με τον συμπαίκτη του βρέθηκαν πίσω με 9-5 και ισοφάρισαν σε 9-9. Τότε, όμως, έχασαν το σερβίς και γνώρισαν την ήττα.



Ο Τσιτσιπάς μία μέρα πριν είχε χάσει από τον Κάσπερ Ρουντ και στο ατομικό. Μετά τη Μαδρίτη, επόμενος αγώνας για τον Έλληνα τενίστα στη Ρώμη (6-17/5). Στον αγώνα που θα τον προετοιμάσει για το μεγάλο ραντεβού του Roland Garros (αρχίζει 24 Μαΐου).