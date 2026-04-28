Εθνική πόλο γυναικών: Η 16άδα για το World Cup στο Ρότερνταμ - Οι επιλογές Παυλίδη

Εκτός η Τριχά, νέα πρόσωπα Σαλταμανίκα και Φουράκη στην αποστολή της Ελλάδας για τον προκριματικό γύρο.

Τη 16μελή αποστολή της Εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης γυναικών για τον προκριματικό γύρο του World Cup (Division 1), που θα διεξαχθεί στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας από 1 έως 6 Μαΐου, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (27/04) ο ομοσπονδιακός τεχνικός Χάρης Παυλίδης.

Εκτός επιλογών έμεινε η Φωτεινή Τριχά, ενώ δεν είχε κληθεί εξαρχής και η Ειρήνη Νίνου. Αντίθετα, στην αποστολή βρίσκονται δύο νέα πρόσωπα, η Ραφαέλα Σαλταμανίκα και η Ασπασία Φουράκη.

Αναλυτικά η σύνθεση της Εθνικής:

ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ: Μπιτσάκου Αφροδίτη, Πάτρα Μαρία.

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Σαλταμανίκα Ραφαέλα.

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Κρασσά Νεφέλη Άννα, Κοτσιώνη Μαρίνα, Ξενάκη Ελένη, Φουράκη Ασπάσια.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: Κουρέτα Διονυσία, Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Πλευρίτου Βασιλική, Σάντα Στεφανία, Σιούτη Χριστίνα, Σταματοπούλου Ιωάννα, Τορνάρου Σοφία.

CN SABADELL: Γιαννοπούλου Αθηνά Δήμητρα.

FERENCVAROS TC: Πλευρίτου Ελευθερία.

Η αποστολή, που θα αναχωρήσει την Πέμπτη (30/04), θα συνοδεύεται από τον συνεργάτη του ομοσπονδιακού Αντώνη Βλοντάκη, τη φυσιοθεραπεύτρια Μυρτώ Βασιλοπούλου, την αναλύτρια βίντεο Κάτια Τανκέεβα και τον μάνατζερ των εθνικών ομάδων Γιώργο Μαργιούκλα, ενώ μαζί θα ταξιδέψει και η διεθνής διαιτητής Μαρία Δασκαλοπούλου.