Τα συγχαρητήρια της KAE Παναθηναϊκός στην ομάδα βόλεϊ γυναικών για τη κατάκτηση του πρωταθλήματος
Το δικό της μήνυμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο βόλεϊ γυναικών έστειλε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.
Σε ένα παιχνίδι - γιορτή στο κλειστό του Μετς, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 του ΖΑΟΝ και κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας στην Volley League Γυναικών για 28η φορά στην ιστορία του!
Η KAE Παναθηναϊκός AKTOR θέλησε να συγχαρεί την ομάδα βόλεϊ γυναικών του συλλόγου για αυτή τη τεράστια επιτυχία, προχωρώντας σε ένα πανηγυρικό ποστάρισμα.
Συγχαρητήρια στην γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού μας για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδας! ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 23, 2026
Μας κάνατε υπερήφανους! #paobcaktor