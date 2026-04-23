Ο Παναθηναϊκός σήκωσε το 28ο: Η απονομή του πρωταθλήματος στα «φίνα κορίτσια» - Βίντεο

Μέσα σε εορταστική ατμόσφαιρα ο Παναθηναϊκός σήκωσε το τρόπαιο της Volley League γυναικών στο κατάμεστο κλειστό του Μετς.

Ο Παναθηναϊκός είναι ο κυρίαρχος του ελληνικού βόλεϊ γυναικών και το απέδειξε για μια ακόμα φορά.

Κατέκτησε το 28ο πρωτάθλημα της ιστορίας του και 4ο τα τελευταία 5 χρόνια, με τον κόσμο του να γιορτάζει αυτή τη μεγάλη επιτυχία.

Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τον ΖΑΟΝ ήταν η ώρα της απονομής του τροπαίου, στιγμή που αποτέλεσε το αποκορύφωμα της βραδιάς.

Η αρχηγός Πένυ Ρόγκα, συγκινημένη και μέσα σε πρωτοφανή αποθέωση, σήκωσε την κούπα στον αέρα και το γήπεδο του Μετς πήρε... φωτιά.

Παίκτριες, τεχνικό επιτελείο και κόσμος έγιναν ένα, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του 28ου πρωταθλήματος στην ιστορία του συλλόγου.

