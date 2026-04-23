Τα συγχαρητήρια της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στην γυναικεία ομάδα βόλεϊ για τη κατάκτηση του πρωταθλήματος
Το δικό της μήνυμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο βόλεϊ γυναικών έστειλε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
Σε ένα παιχνίδι - γιορτή στο κλειστό του Μετς, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 του ΖΑΟΝ και κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας στην Volley League Γυναικών για 28η φορά στην ιστορία του!
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θέλησε να συγχαρεί την ομάδα βόλεϊ γυναικών του συλλόγου για αυτή τη τεράστια επιτυχία, προχωρώντας σε ένα πανηγυρικό ποστάρισμα.
Μας κάνατε περήφανους για ακόμα μια φορά! ?— Panathinaikos F.C. (@paofc_) April 23, 2026
Συγχαρητήρια στις Πρωταθλήτριες Ελλάδας!#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/qRPU9xMJ4f