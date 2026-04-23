Τα συγχαρητήρια της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στην γυναικεία ομάδα βόλεϊ για τη κατάκτηση του πρωταθλήματος

Το δικό της μήνυμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο βόλεϊ γυναικών έστειλε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Σε ένα παιχνίδι - γιορτή στο κλειστό του Μετς, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 του ΖΑΟΝ και κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας στην Volley League Γυναικών για 28η φορά στην ιστορία του!

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θέλησε να συγχαρεί την ομάδα βόλεϊ γυναικών του συλλόγου για αυτή τη τεράστια επιτυχία, προχωρώντας σε ένα πανηγυρικό ποστάρισμα.