Βόλεϊ Γυναικών: Η «χρυσή βίβλος» των πρωταθλητών

Δείτε τη «χρυσή βίβλο» των πρωταθλητών στο βόλεϊ γυναικών, μετά την κατάκτηση του τίτλου για το 2026 από τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του και στον τρίτο τελικό με τον ΖΑΟΝ, νίκησε εύκολα με 3-0 σετ στο κλειστό του Μετς (25-19, 25-16, 25-19) και με 3-0 νίκες, κατέκτησε το εφετινό πρωτάθλημα της Volley League γυναικών στο βόλεϊ, επιστρέφοντας στην κορυφή μετά από δύο χρόνια.

Οι αθλήτριες του Αλεσάντρο Κιαπίνι είχαν πολύ σοβαρή εικόνα απ’ το πρώτο σερβίς και με πρωταγωνίστριες της Μικάγια Γουάιτ και Μόνικα Λαμπκόφσκα έφτασαν σε μία πολύ άνετη νίκη που τους χάρισε το 28ο τρόπαιο της Ιστορίας του Τριφυλλιού.

Η «χρυσή βίβλος» στο βόλεϊ γυναικών:

1970: Παναθηναϊκός

1971: Παναθηναϊκός

1972: Παναθηναϊκός

1973: Παναθηναϊκός

1974: ΖΑΟΝ

1975: ΖΑΟΝ

1976: ΖΑΟΝ

1977: Παναθηναϊκός

1978: Παναθηναϊκός

1979: Παναθηναϊκός

1980: ΖΑΟΝ

1981: ΖΑΟΝ

1982: Παναθηναϊκός

1983: Παναθηναϊκός

1984: Φιλαθλητικός

1985: Παναθηναϊκός

1986: Φιλαθλητικός

1987: Φιλαθλητικός

1988: Παναθηναϊκός

1989: Ιωνικός Ν.Φ.

1990: Παναθηναϊκός

1991: Παναθηναϊκός

1992: Παναθηναϊκός

1993: Παναθηναϊκός

1994: Ιωνικός Ν.Φ.

1995: Βριλήσσια

1996: Βριλήσσια

1997: Βριλήσσια

1998: Παναθηναϊκός

1999: Βριλήσσια

2000: Παναθηναϊκός

2001: Πανελλήνιος

2002: Πανελλήνιος

2003: Φιλαθλητικός

2004: Βριλήσσια

2005: Παναθηναϊκός

2006: Παναθηναϊκός

2007: Παναθηναϊκός

2008: Παναθηναϊκός

2009: Παναθηναϊκός

2010: Παναθηναϊκός

2011: Παναθηναϊκός

2012: ΑΕΚ

2013: Ολυμπιακός

2014: Ολυμπιακός

2015: Ολυμπιακός

2016: Ολυμπιακός

2017: Ολυμπιακός

2018: Ολυμπιακός

2019: Ολυμπιακός

2020: Ολυμπιακός

2021: Το πρωτάθλημα δεν ολοκληρώθηκε λόγω της πανδημίας

2022: Παναθηναϊκός

2023: Παναθηναϊκός

2024: Παναθηναϊκός

2025: Ολυμπιακός

2026: Παναθηναϊκός