Χάντμπολ: Ισοφάρισε σε 1-1 ο ΠΑΟΚ, στην έδρα της ΑΕΚ κρίνεται η πρόκριση

«Ζωντανός» έμεινε ο ΠΑΟΚ στη διεκδίκηση της πρόκρισης στους τελικούς της Α1 χάντμπολ των ανδρών. Η ομάδα του Μπάμπη Ανανιάδη νίκησε την ΑΕΚ στο κλειστό της Μίκρας με 33-30, στον δεύτερο αγώνα τους για τα ημιτελικά των πλέι οφ, και ισοφάρισε τη μεταξύ τους σειρά σε 1-1. Μετά την εξέλιξη αυτή, το «εισιτήριο» της πρόκρισης στους τελικούς της Handball Premier θα βρει οριστικά τον κάτοχό του τη Δευτέρα (27/4, 16:30) στην αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ, όταν είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το τρίτο και καθοριστικό ματς της σειράς.

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του α΄ μέρους, χωρίς κάποια από τις δύο να μπορέσει να «χτίσει» αξιόλογη διαφορά, με την ΑΕΚ να καταφέρνει να φτάσει μέχρι το +3 στα μισά του ημιχρόνου. Όμως, στο β΄ μέρος οι Θεσσαλονικείς ανέβασαν την απόδοσή τους και ξέφυγαν στο σκορ με 26-21 στο 46΄. Στη συνέχεια, οι «ασπρόμαυροι» συντήρησαν το προβάδισμά τους, μην επιτρέποντας στην Ένωση να πλησιάσει πιο κοντά από το -2 και έφτασαν στη νίκη και το 1-1.

Ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή έχει ήδη «κλείσει» θέση στους τελικούς των πλέι οφ. Οι «ερυθρόλευκοι» ξεπέρασαν στα ημιτελικά με 2-0 νίκες το «εμπόδιο» του Ιωνικού Νέας Φιλαδελφείας και παλεύουν για να ολοκληρώσουν το νταμπλ, την ώρα που οι «κυανόλευκοι» ολοκλήρωσαν μια εξαιρετική σεζόν, καθώς μετείχαν στα πλέι οφ, έφτασαν στο Final-4 του Κυπέλλου, ενώ εξασφάλισαν την έξοδό τους στην Ευρώπη μετά απο 21 χρόνια.