Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τσιτσιπάς: Έμαθε τον πρώτο αντίπαλό του στο τουρνουά της Μαδρίτης
Οnsports Τeam 22 Απριλίου 2026, 13:24
ΣΠΟΡ

Τον Αμερικανό Πάτρικ Κίπσον θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Μαδρίτης.

Τον αντίπαλό που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο του Mutua Madrid Open έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας θα βρει απέναντί του τον Πάτρικ Κίπσον, νούμερο 90 στην παγκόσμια κατάταξη, με τον αγώνα να είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη (23/4).

Ο Κίπσον μπήκε στο τουρνουά ως lucky loser καθώς ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο των προκριματικών από τον Μπασιλασβίλι με 2-1.

Σε περίπτωση πρόκρισης, ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ στον δεύτερο γύρο, ενώ στον τρίτο πιθανός αντίπαλος είναι ο Νταβίντοβιτς Φοκίνα.



Ροή ειδήσεων

Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved