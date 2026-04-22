Τσιτσιπάς: Έμαθε τον πρώτο αντίπαλό του στο τουρνουά της Μαδρίτης

Τον Αμερικανό Πάτρικ Κίπσον θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Μαδρίτης.

Ο Έλληνας τενίστας θα βρει απέναντί του τον Πάτρικ Κίπσον, νούμερο 90 στην παγκόσμια κατάταξη, με τον αγώνα να είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη (23/4).

Ο Κίπσον μπήκε στο τουρνουά ως lucky loser καθώς ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο των προκριματικών από τον Μπασιλασβίλι με 2-1.

Σε περίπτωση πρόκρισης, ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ στον δεύτερο γύρο, ενώ στον τρίτο πιθανός αντίπαλος είναι ο Νταβίντοβιτς Φοκίνα.