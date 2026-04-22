Champions League: Κομβικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό με την Νόβι Μπέογκραντ στο πόλο

INTIME SPORTS

Οnsports Τeam

Την ισχυρή Νόβι Μπέογκραντ υποδέχεται στο Παπαστράτειο ο Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική των προημιτελικών του Champions League. Αμφότερες οι ομάδες έχουν από τρείς βαθμούς, με την Μπαρτσελονέτα να βρίσκεται στο ρετιρέ του ομίλου με εννέα.

Ενόψει του μεγάλου παιχνιδιού, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» Έλβις Φάτοβιτς δήλωσε: «Γνωρίζουμε, ότι αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά ματς της χρονιάς για εμάς. Αντιμετωπίζουμε έναν σπουδαίο αντίπαλο, που μας νίκησε στο πρώτο παιχνίδι. Ωστόσο, είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε μια πολύ καλύτερη εμφάνιση από αυτή που πραγματοποιήσαμε στο Βελιγράδι, στην έδρα τους. Πολύ σημαντικό, να έχουμε καλή άμυνα και να είμαστε συγκεντρωμένοι στην επίθεση, γιατί η ομάδα του Βελιγραδίου είναι πάρα πολύ επικίνδυνη στην κόντρα και στο τρανζίσιον. Οπότε, πρέπει να περιορίσουμε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού τους. Ταυτόχρονα, πρέπει να αυξήσουμε τον ρυθμό του παιχνιδιού μας, αν θέλουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Στο πρώτο μεταξύ μας παιχνίδι, οι καταστάσεις με παίκτη παραπάνω δεν λειτούργησαν ιδιαίτερα και από τις δύο πλευρές. Πιστεύω, ότι και οι δύο ομάδες ήταν καλύτερες στο παιχνίδι με παίκτη λιγότερο. Ελπίζω να βελτιώσουμε αυτό το κομμάτι και περιμένω ένα καλό παιχνίδι από την ομάδα μου».

Από την πλευρά των παικτών ο Γιάννης Φουντούλης επεσήμανε: «Παίζουμε ένα ματς που είναι ξεκάθαρα… τελικός για εμάς. Αν θέλουμε να φτάσουμε πιο κοντά στο Final-4, πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε αυτό το ματς. Η Νόβι είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, με μεγάλη ποιότητα και σίγουρα, δεν θα είναι εύκολο. Ωστόσο, παίζουμε στην έδρα μας και πρέπει να επιβάλλουμε εδώ το δικό μας παιχνίδι και τον δικό μας ρυθμό. Πρέπει να παρουσιαστούμε με πολλή ενέργεια, με πάθος και συγκέντρωση στο πλάνο μας. Σε συνδυασμό με τη στήριξη του κόσμου μας, είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και να πανηγυρίσουμε μία μεγάλη νίκη».