Νέα πτώση για Τσιτσιπά στην παγκόσμια κατάταξη
Οnsports Τeam 20 Απριλίου 2026, 10:55
Νέα πτώση για Τσιτσιπά στην παγκόσμια κατάταξη

Την καθοδική του πορεία στον πίνακα της παγκόσμιας κατάταξης συνεχίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς ο οποίος έχασε 13 θέσεις. 

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποχώρησε 13 θέσεις στην κατάταξη του ATP, η οποία ανανεώνεται κάθε Δευτέρα, και πλέον βρίσκεται στη θέση Νο80, έχοντας συγκεντρώσει 715 βαθμούς.

Ο Έλληνας τενίστας αντιμετώπισε στις 15 Απριλίου τον Φάμπιαν Μαροζάν και ηττήθηκε με 2-1 σετ, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τον 1ο γύρο του 500αριού του Μονάχου, με τον νέο αυτό πρόωρο αποκλεισμό να λειτουργελι αρνητικά στην πορεία του Έλληνα πρωταθλητή. 

H πρώτη δεκάδα στην Παγκόσμια Κατάταξη:

  1. Γιάνικ Σίνερ (Ιταλία) – 13.350
  2. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) – 12.960
  3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) – 5.255
  4. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) – 4.710
  5. Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς) – 4.100
  6. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) – 4.070
  7. Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) – 3.870
  8. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) – 3.845
  9. Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) – 3.715
  10. Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) – 3.560

 



