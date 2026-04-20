Νέα πτώση για Τσιτσιπά στην παγκόσμια κατάταξη
Την καθοδική του πορεία στον πίνακα της παγκόσμιας κατάταξης συνεχίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς ο οποίος έχασε 13 θέσεις.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποχώρησε 13 θέσεις στην κατάταξη του ATP, η οποία ανανεώνεται κάθε Δευτέρα, και πλέον βρίσκεται στη θέση Νο80, έχοντας συγκεντρώσει 715 βαθμούς.
Ο Έλληνας τενίστας αντιμετώπισε στις 15 Απριλίου τον Φάμπιαν Μαροζάν και ηττήθηκε με 2-1 σετ, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τον 1ο γύρο του 500αριού του Μονάχου, με τον νέο αυτό πρόωρο αποκλεισμό να λειτουργελι αρνητικά στην πορεία του Έλληνα πρωταθλητή.
H πρώτη δεκάδα στην Παγκόσμια Κατάταξη:
- Γιάνικ Σίνερ (Ιταλία) – 13.350
- Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) – 12.960
- Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) – 5.255
- Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) – 4.710
- Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς) – 4.100
- Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) – 4.070
- Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) – 3.870
- Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) – 3.845
- Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) – 3.715
- Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) – 3.560