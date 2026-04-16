Μπέκερ για Τσιτσιπά: «Πότε θα καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξει»

Ο τεράστιος Μπόρις Μπέκερ με ανάρτησή του στα social media αναφέρθηκε στον Στέφανο Τσιτσιπα με ένα… αιχμηρό σχόλιο, τονίζοντας όμως ότι ακόμα μπορεί να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση.

Τα συνεχιζόμενα αρνητικά αποτελέσματα του Στέφανου Τσιτσιπά έχουν απασχολήσει έντονα τον κόσμο του τένις, με τους περισσότερους να μη μπορούν να εξηγήσουν την μεγάλη του αγωνιστική πτώση το τελευταίο διάστημα.

Μάλιστα και ο σπουδαίος Μπόρις Μπέκερ, σχολίασε την εικόνα του Έλληνα πρωταθλητή, με τον άλλοτε Νο1 του κόσμου να διερωτάται πότε θα καταλάβει ο Τσιτσιπάς ότι πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα στην επαγγελματική του ζωή για να μπορέσει να «ανέβει» και πάλι.

«Αναρωτιέμαι, πότε θα συνειδητοποιήσει ότι ίσως πρέπει να αλλάξει μερικά πράγματα στην επαγγελματική του ζωή; Είναι ακόμη αρκετά νέος ώστε να το γυρίσει, αν το θέλει πραγματικά…» ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του.