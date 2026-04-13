Χάντμπολ: Την Πέμπτη (16/4) η κλήρωση του Euro 2026 γυναικών

Onsports Team

Η Εθνική ομάδα της Ελλάδας θα λάβει μέρος για πρώτη φορά στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Μετά την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης και τη γνωστοποίηση των 24 ομάδων που προκρίθηκαν στην τελική φάση, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι την προσεχή Πέμπτη 16 Απριλίου και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί στο Κατοβίτσε της Πολωνίας η κλήρωση του ΕURO 2026.

Η Εθνική Γυναικών προκρίθηκε και θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην τελική φάση. Η κλήρωση θα μεταδοθεί απευθείας από το EHFΤV και το EHF Home Of Handball στο YouTube.

H διοργάνωση θα διεξαχθεί 3-20 Δεκεμβρίου σε Πολωνία, Ρουμανία, Τσεχία, Σλοβακία και Τουρκία.

Τα γκρουπ δυναμικότητας:

1ο: Νορβηγία, Δανία, Ουγγαρία, Γαλλία, Σουηδία, Ολλανδία

2ο: Γερμανία, Μαυροβούνιο, Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία, Τσεχία

3ο: Τουρκία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ελβετία, Αυστρία, Νησιά Φερόε

4ο: Κροατία, Σερβία, Ισλανδία, Σκόπια, Ουκρανία, Ελλάδα

Λόγω γεωγραφικών κριτηρίων, κάποιες χώρες έχουν τοποθετηθεί ήδη σε γκρουπ όπως:

1ος όμιλος (Οραντέα): Ουγγαρία

2ος όμιλος (Κλουζ- Ναπόκα): Ρουμανία

3ος όμιλος (Αντάλια): Τουρκία

4ος όμιλός (Μπρνο): Τσεχία

5ος όμιλος (Κατοβίτσε): Πολωνία

6ος όμιλος (Μπρατισλάβα): Σλοβακία

Οι πρώτες δύο ομάδες κάθε ομίλου θα αγωνιστούν στην κυρίως φάση που θα διεξαχθεί σε Κλουζ- Ναπόκα (1ος, 2ος, 3ος όμιλος) και Κατοβίτσε (4ος,5ος,6ος όμιλος), ενώ η πολωνική πόλη θα φιλοξενήσει επίσης τους ημιτελικούς (18 Δεκεμβρίου) και τελικούς (20 Δεκεμβρίου).