Στέφανος Τσιτσιπάς: Δύσκολος… δρόμος στο Μόναχο - Ο πρώτος αντίπαλος

EPA/SEBASTIEN NOGIER, ΑΜΠΕ

Onsports Team

Η κλήρωση του ATP 500 στο Μόναχο (13-19 Απριλίου) έφερε τον Στέφανο Τσιτσιπά αντιμέτωπο με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό μονοπάτι.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα κάνει την πρώτη του συμμετοχή στη συγκεκριμένη διοργάνωση, η οποία συγκεντρώνει ισχυρό ανταγωνισμό παρά τη διεξαγωγή του Barcelona Open την ίδια περίοδο.

Ο Έλληνας τενίστας ξεκινά τις υποχρεώσεις του απέναντι στον Φάμπιαν Μαροζάν, σε μια αναμέτρηση που αποτελεί τη δεύτερη μεταξύ τους, μετά τη νίκη του Τσιτσιπά στο Σινσινάτι το 2025. Ο Ούγγρος Νο43 της παγκόσμιας κατάταξης έρχεται με καλή φόρμα, έχοντας φτάσει μέχρι τα ημιτελικά στο Βουκουρέστι.

Σε περίπτωση πρόκρισης, ο Τσιτσιπάς θα βρει μπροστά του έναν εκ των Χρίκσπουρ ή Σαποβάλοφ, ενώ στη συνέχεια διαγράφεται πιθανή διασταύρωση με τον Μπούμπλικ στα προημιτελικά.

Η συνέχεια γίνεται ακόμη πιο απαιτητική, καθώς στα ημιτελικά ενδέχεται να συναντήσει τον Νο2 του ταμπλό Μπεν Σέλτον, ενώ στην αντίπερα όχθη δεσπόζει ο Νο1 Αλεξάντερ Ζβέρεφ, μαζί με τους Σερούντολο και Κομπόλι, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα «βαρύ» και ανταγωνιστικό ταμπλό.