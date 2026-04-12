EPA/SEBASTIEN NOGIER, ΑΜΠΕ
Onsports Team 12 Απριλίου 2026, 10:00
ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Δύσκολος… δρόμος στο Μόναχο - Ο πρώτος αντίπαλος

Η κλήρωση του ATP 500 στο Μόναχο (13-19 Απριλίου) έφερε τον Στέφανο Τσιτσιπά αντιμέτωπο με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό μονοπάτι.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα κάνει την πρώτη του συμμετοχή στη συγκεκριμένη διοργάνωση, η οποία συγκεντρώνει ισχυρό ανταγωνισμό παρά τη διεξαγωγή του Barcelona Open την ίδια περίοδο.

Ο Έλληνας τενίστας ξεκινά τις υποχρεώσεις του απέναντι στον Φάμπιαν Μαροζάν, σε μια αναμέτρηση που αποτελεί τη δεύτερη μεταξύ τους, μετά τη νίκη του Τσιτσιπά στο Σινσινάτι το 2025. Ο Ούγγρος Νο43 της παγκόσμιας κατάταξης έρχεται με καλή φόρμα, έχοντας φτάσει μέχρι τα ημιτελικά στο Βουκουρέστι.

Σε περίπτωση πρόκρισης, ο Τσιτσιπάς θα βρει μπροστά του έναν εκ των Χρίκσπουρ ή Σαποβάλοφ, ενώ στη συνέχεια διαγράφεται πιθανή διασταύρωση με τον Μπούμπλικ στα προημιτελικά.

Η συνέχεια γίνεται ακόμη πιο απαιτητική, καθώς στα ημιτελικά ενδέχεται να συναντήσει τον Νο2 του ταμπλό Μπεν Σέλτον, ενώ στην αντίπερα όχθη δεσπόζει ο Νο1 Αλεξάντερ Ζβέρεφ, μαζί με τους Σερούντολο και Κομπόλι, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα «βαρύ» και ανταγωνιστικό ταμπλό.



Ροή ειδήσεων

NBA
ΝΒΑ: Οι Σέλτικς ανακοίνωσαν τον Μπάντον
11 λεπτά πριν ΝΒΑ: Οι Σέλτικς ανακοίνωσαν τον Μπάντον
EUROLEAGUE
Euroleague: Nτέρμπι ανάμεσα σε Μακάμπι και Χάποελ
59 λεπτά πριν Euroleague: Nτέρμπι ανάμεσα σε Μακάμπι και Χάποελ
ΣΠΟΡ
Στέφανος Τσιτσιπάς: Δύσκολος… δρόμος στο Μόναχο - Ο πρώτος αντίπαλος
2 ώρες πριν Στέφανος Τσιτσιπάς: Δύσκολος… δρόμος στο Μόναχο - Ο πρώτος αντίπαλος
ΣΠΟΡ
Ελλάδα – Ισπανία: Η σπουδαία αναμέτρηση της Εθνικής στο πόλο
2 ώρες πριν Ελλάδα – Ισπανία: Η σπουδαία αναμέτρηση της Εθνικής στο πόλο
Όλες οι ειδήσεις
