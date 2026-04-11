Masters Μόντε Κάρλο: Ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά για τον Βασερό

Ο Μονεγάσκος Βαλεντίν Βασερό προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στα ημιτελικά του Masters 1000 Μόντε Κάρλο, επικρατώντας του Αυστραλού Άλεξ ντε Μινόρ με 6-4, 3-6, 6-3 σε 2 ώρες και 24 λεπτά.

Ο 23ος στην παγκόσμια κατάταξη ξεκίνησε δυνατά με άμεσο break και κατάφερε να επιβάλει ρυθμό απέναντι στον αντίπαλο του που δυσκολεύτηκε στο χώμα. Ο Αυστραλός αντέδρασε και ισοφάρισε σε 1-1 σετ, εκμεταλλευόμενος και τη σωματική κόπωση του αντιπάλου του.

Στο τρίτο σετ, ο Βασερό έδειξε χαρακτήρα, έκανε το καθοριστικό break και άντεξε σε κρίσιμα σημεία, σώζοντας τέσσερα break points με εντυπωσιακό σερβίς. Έτσι πήρε μια ιστορική πρόκριση, τη δεύτερη επί top 10 στο τουρνουά.

Στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον Νο1 του κόσμου Κάρλος Αλκαράθ, ενώ από τη Δευτέρα (13/4) αναμένεται να μπει για πρώτη φορά στο top 20 της παγκόσμιας κατάταξης.