Champions League πόλο Γυναικών: Στην Ισπανία Βουλιαγμένη και Ολυμπιακός με στόχο το Final 4

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Βουλιαγμένη και Ολυμπιακός ρίχνονται στη μάχη των προημιτελικών του Champions League πόλο Γυναικών με φόντο ένα μεγάλο στόχο, την πρόκριση στο Final 4, έχοντας μπροστά τους δύο ιδιαίτερα απαιτητικές αποστολές στην Ισπανία.

Οι δύο ελληνικές ομάδες καλούνται να αντιμετωπίσουν τις περσινές φιναλίστ της διοργάνωσης, γνωρίζοντας πως ένα θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό ενόψει των ρεβάνς.

Η Βουλιαγμένη ανοίγει πρώτη τον «χορό», αντιμετωπίζοντας τη Μ. Παρασκευή στις 21:30 στη Βαρκελώνη τη Σαντ Αντρέου, μια ομάδα που όχι μόνο κατέκτησε τον τίτλο την περασμένη σεζόν, αλλά διατηρεί και φέτος υψηλό επίπεδο, παραμένοντας αήττητη και με εξαιρετική συνοχή. Το σύνολο του Χαβιέρ Αθνάρ έχει κρατήσει τον βασικό κορμό του και έχει ενισχυθεί ποιοτικά, γεγονός που ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας για την ελληνική ομάδα, η οποία καλείται να βγάλει αντίδραση και να διεκδικήσει ό,τι της αναλογεί απέναντι σε έναν από τους πιο φορμαρισμένους αντιπάλους της διοργάνωσης.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα γνώριμο και απαιτητικό εμπόδιο, καθώς αντιμετωπίζει το Μ. Σάββατο στις 13:00 τη Σαμπαντέλ σε μια αναμέτρηση που θυμίζει τις μεγάλες «μονομαχίες» των τελευταίων ετών στο ευρωπαϊκό πόλο γυναικών. Οι δύο ομάδες έχουν χτίσει μια έντονη παράδοση, με συχνές συναντήσεις σε τελικές φάσεις και μοιρασμένα αποτελέσματα, στοιχείο που αποτυπώνει τη δυναμική και την ανταγωνιστικότητα των μεταξύ τους αγώνων.

Η ισπανική ομάδα, πάντως, δεν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς έχει προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ της, χάνοντας αρκετές από τις κορυφαίες παίκτριες που τη χαρακτήριζαν. Παρά τις προσθήκες, η συνολική της εικόνα δεν έχει πείσει απόλυτα, κάτι που δίνει στον Ολυμπιακό μια σημαντική ευκαιρία να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να διεκδικήσει ένα αποτέλεσμα που θα του δώσει προβάδισμα.

Οι πρώτοι αυτοί αγώνες αποτελούν μόνο το πρώτο βήμα σε μια διπλή «μάχη», με τις ρεβάνς να ακολουθούν και να αναμένεται να κρίνουν τα εισιτήρια για το Final 4 της Μάλτας. Παράλληλα, στα υπόλοιπα ζευγάρια, ξεχωρίζει ο ουγγρικός «εμφύλιος», όπου η Φερεντσβάρος εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί, ενώ αμφίρροπη προμηνύεται η κόντρα ανάμεσα σε Ματαρό και Ρόμα, από την οποία θα προκύψει ο αντίπαλος του νικητή του ζευγαριού του Ολυμπιακού στα ημιτελικά.

Το πρόγραμμα των α’ αγώνων της προημιτελικής φάσης του Champions League γυναικών:

Μ. Παρασκευή 10 Απριλίου

4. Σαντ Αντρέου (Ισπανία)-Βουλιαγμένη (21:30)

Μ. Σάββατο 11 Απριλίου

1. Σαμπαντέλ (Ισπανία)-Ολυμπιακός (13:00)

2. Ματαρό (Ισπανία)-Ρόμα (Ιταλία)

3. Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Ουίπεστ (Ουγγαρία)

Οι αγώνες ρεβάνς θα γίνουν την Πέμπτη του Πάσχα 16 Απριλίου.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών:

FINAL-4 (10-12 Ιουνίου, Μάλτα)

Νικητής 1-Νικητής 2

Νικητής 3-Νικητής 4