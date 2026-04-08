Ελλάδα - Ολλανδία: Με στόχο τη νίκη και την απ’ ευθείας πρόκριση στο World Cup
Onsports Team 08 Απριλίου 2026, 11:21
ΣΠΟΡ / Ελλάδα / Ολλανδία

Ελλάδα - Ολλανδία: Με στόχο τη νίκη και την απ' ευθείας πρόκριση στο World Cup

Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών επιστρέφει στη δράση με ξεκάθαρο στόχο την πρόκριση στην τετράδα του προκριματικού τουρνουά του World Cup, έχοντας πλέον την κατάσταση στα χέρια της.

Η σπουδαία ανατροπή απέναντι στη Σερβία, με το εντυπωσιακό 16-15 από το εις βάρος της 15-7, έδωσε στη «γαλανόλευκη» ώθηση και αυτοπεποίθηση ενόψει της συνέχειας.

Το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου αντιμετωπίζει την Ολλανδία στη Μ. Τετάρτη (08/04) στις 17:30 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), σε ένα παιχνίδι που έχει χαρακτήρα «τελικού», καθώς θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την πρόκριση. Με νίκη, η Ελλάδα εξασφαλίζει την παρουσία της στην πρώτη τετράδα του Α’ Ομίλου, που οδηγεί απ’ ευθείας στην τελική φάση του World Cup, η οποία θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ το διάστημα 20-26 Ιουλίου 2026.

Ακόμη και σε περίπτωση ήττας στα πέναλτι, τα σενάρια πρόκρισης παραμένουν ανοιχτά, αρκεί η Σερβία να μην επικρατήσει της Ουγγαρίας στο άλλο παιχνίδι του ομίλου. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική ομάδα έχει ήδη αποδείξει τη δυναμική της και πλέον καλείται να την επιβεβαιώσει μέσα στην πισίνα, σε μια αναμέτρηση που θα καθορίσει τη συνέχεια της πορείας της στη διοργάνωση.

Η πρόκριση βρίσκεται στα χέρια της «γαλανόλευκης», η οποία καλείται να κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για να βρεθεί στην τελική φάση και να συνεχίσει να διεκδικεί με αξιώσεις μια ακόμη σημαντική διάκριση.



