Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Λευτέρης Πετρούνιας: Οι κόρες του παρακολούθησαν με αγωνία το χρυσό στο Κάιρο
Print Screen
Onsports Team 06 Απριλίου 2026, 13:21
Λευτέρης Πετρούνιας: Οι κόρες του παρακολούθησαν με αγωνία το χρυσό στο Κάιρο

Ένα όμορφο βίντεο μοιράστηκε η Βασιλική Μιλλούση, στο οποίο οι κόρες της παρακολουθούν με αγωνία τον πατέρα τους, Λευτέρη Πετρούνια, κατά τη διάρκεια του τελικού στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής κατέγραψε τη στιγμή όπου τα παιδιά τους παρακολουθούν με έντονη προσμονή την προσπάθεια του Έλληνα πρωταθλητή και ξεσπούν σε πανηγυρισμούς μετά την επιτυχημένη εκτέλεση του προγράμματός του.

Στη λεζάντα που συνόδευε το βίντεο έγραψε χαρακτηριστικά: «Γιατί πίσω από κάθε πρωταθλητή είναι μια οικογένεια που τον περιμένει με αγάπη», αναδεικνύοντας τη σημασία της στήριξης πίσω από κάθε μεγάλη επιτυχία.

Από την πλευρά του, ο Λευτέρης Πετρούνιας απάντησε κάτω από την ανάρτηση με τη λιτή αλλά γεμάτη νόημα φράση: «Η δύναμή μου».

Ο Έλληνας πρωταθλητής, εκτελώντας τρίτος το πρόγραμμά του στον τελικό, έθεσε από νωρίς πολύ υψηλά τον πήχη για τους αντιπάλους του, κατακτώντας ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο και προσθέτοντάς το στη σπουδαία συλλογή του.

Η χρυσή προσπάθεια του Λευτέρη Πετρούνια στο Παγκόσμιο Κύπελλο



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved