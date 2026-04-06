Ελλάδα - Ουγγαρία: Με τον κόσμο για την πρεμιέρα με το… δεξί στα προκριματικά του World Cu

Με αντίπαλο την Ουγγαρία θα κάνει την πρεμιέρα της τη Μεγάλη Δευτέρα (06/04) η Εθνική Ελλάδας Υδατοσφαίρισης Ανδρών στο προκριματικό τουρνουά του World Cup Υδατοσφαίρισης Division 1, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» στην Αλεξανδρούπολη.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 17:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να επιδιώκει ιδανικό ξεκίνημα απέναντι σε έναν ιδιαίτερα ισχυρό αντίπαλο.

Με οδηγό την περσινή επιτυχημένη διοργάνωση των Γυναικών, η ΚΟΕ, σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στοχεύει στη διεξαγωγή μίας ακόμη άρτιας διοργάνωσης, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη της World Aquatics.

Οι φίλαθλοι της πόλης αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών», γεμίζοντας το κολυμβητήριο και στηρίζοντας την προσπάθεια της Εθνικής, όπως είχαν κάνει και στην αντίστοιχη περσινή διοργάνωση.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος έχει επιλέξει 16 παίκτες για το τουρνουά, συγκροτώντας ένα σύνολο με εμπειρία και ποιότητα, ικανό να διεκδικήσει την πρόκριση στην τελική φάση.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή μετέχουν οι: Νίκος Γαρδίκας (Απόλλων Σμύρνης), Νίκος Καστρινάκης, Σεμίρ Σπάχιτς, Δημήτρης Χατζής (ΝΟ Βουλιαγμένης), Ζαννής Αλαφραγκής, Νίκος Γκίλλας, Μανόλης Ζερδεβάς, Κώστας Κάκαρης, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Βαγγέλης Πούρος, Παναγιώτης Τζωρτζάτος (Ολυμπιακός), Νίκος Παπανικολάου, Δημήτρης Σκουμπάκης (Παναθηναϊκός), Στέλιος Αργυρόπουλος (Φερεντσβάρος), Στάθης Καλογερόπουλος (Μαρσέιγ).

Οι δύο Όμιλοι της Division 1 στην Αλεξανδρούπολη είναι:

Α' ΟΜΙΛΟΣ: Σερβία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ελλάδα.

Β' ΟΜΙΛΟΣ: Ιταλία, Ισπανία, Κροατία, ΗΠΑ.

Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα σχηματίσουν το γκρουπ για τις θέσεις 1-4 και οι υπόλοιπες το γκρουπ για τις θέσεις 5-8, με τις αναμετρήσεις να διεξάγονται στις 9, 11 και 12 Απριλίου.

Σύμφωνα με τη World Aquatics, την πρόκριση για την τελική φάση του World Cup, που θα πραγματοποιηθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου 2026, θα εξασφαλίσουν οι πέντε πρώτες ομάδες της τελικής κατάταξης της Division 1, μαζί με δύο ομάδες από τη Division 2 και τη διοργανώτρια Αυστραλία.