Λευτέρης Πετρούνιας: «Τα καταφέραμε χωρίς μέση» - Η πρώτη αντίδραση μετά το χρυσό!

Η πρώτη αντίδραση του Λευτέρη Πετρούνια μετά τον θρίαμβο στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κάιρο, όπου «κλείδωσε» και την παρουσία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Οκτωβρίου

Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκρισή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, όπως αποκάλυψε και ο ίδιος, αγωνίστηκε αντιμετωπίζοντας πρόβλημα στη μέση, ωστόσο κατάφερε να φτάσει στην κορυφή και να πετύχει τον στόχο του.

Σε ανάρτησή του στα social media μετά την επιτυχία του, ο «άρχοντας των κρίκων» ανέφερε: «Τα καταφέραμε! Χωρίς μέση σε αυτόν τον αγώνα, αλλά κλείδωσε η πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Οκτώβρη και τώρα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας!».