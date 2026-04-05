Λευτέρης Πετρούνιας: «Τα καταφέραμε χωρίς μέση» - Η πρώτη αντίδραση μετά το χρυσό!
Οnsports team 05 Απριλίου 2026, 23:32
Λευτέρης Πετρούνιας: «Τα καταφέραμε χωρίς μέση» - Η πρώτη αντίδραση μετά το χρυσό!

Η πρώτη αντίδραση του Λευτέρη Πετρούνια μετά τον θρίαμβο στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κάιρο, όπου «κλείδωσε» και την παρουσία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Οκτωβρίου

Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκρισή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, όπως αποκάλυψε και ο ίδιος, αγωνίστηκε αντιμετωπίζοντας πρόβλημα στη μέση, ωστόσο κατάφερε να φτάσει στην κορυφή και να πετύχει τον στόχο του.

Σε ανάρτησή του στα social media μετά την επιτυχία του, ο «άρχοντας των κρίκων» ανέφερε: «Τα καταφέραμε! Χωρίς μέση σε αυτόν τον αγώνα, αλλά κλείδωσε η πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Οκτώβρη και τώρα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας!».



Ροή ειδήσεων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την Μεγάλη Εβδομάδα
34 λεπτά πριν Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την Μεγάλη Εβδομάδα
ΣΠΟΡ
Συγχαρητήρια Τασούλα στον Πετρούνια: «Μας εμπνέει και μας κάνει υπερήφανους»
3 ώρες πριν Συγχαρητήρια Τασούλα στον Πετρούνια: «Μας εμπνέει και μας κάνει υπερήφανους»
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»
4 ώρες πριν Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου
5 ώρες πριν Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου
Όλες οι ειδήσεις
