Λευτέρης Πετρούνιας: Με στόχο νέο μετάλλιο στο Κάιρο - Η ώρα και το κανάλι του τελικού
EPA/MAST IRHAM, ΑΜΠΕ
Οnsports Team 05 Απριλίου 2026, 12:13
ΣΠΟΡ

Ο Λευτέρης Πετρούνιας θα αγωνιστεί στον μεγάλο τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου στην Αίγυπτο και θεωρείται φαβορί για μια ακόμη διάκριση.

Ο Έλληνας σπεσιαλίστας των κρίκων αγωνίστηκε στον προκριματικό γύρο την Παρασκευή 3 Απριλίου και με βαθμό δυσκολίας 5.200 και εκτέλεση 8.900 συγκέντρωσε 14.100 βαθμούς, προκρινόμενος ως δεύτερος στην οκτάδα του τελικού.

Στον τελικό θα διεκδικήσει ακόμα μία φετινή επιτυχία, μετά το αργυρό μετάλλιο που κατέκτησε σε προηγούμενη στάση του θεσμού στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Στον τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου ενόργανης γυμναστικής θα βρεθεί και ο Νίκος Ηλιόπουλος, ο οποίος το Σάββατο (04/04) εξασφάλισε το όγδοο και τελευταίο εισιτήριο για τον τελικό του μονόζυγου με 12.666 βαθμούς και θα αγωνιστεί ξανά τη Δευτέρα (06/04).

Συνοπτικά, το πρόγραμμα των τελικών της Κυριακής (05/04):

14:00-14:40 - Ασκήσεις εδάφους ανδρών
14:40-15:30 - Άλμα γυναικών & Πλάγιος Ίππος ανδρών
15:50-16:40 - Ασύμμετροι ζυγοί γυναικών & Κρίκοι ανδρών | Πετρούνιας

Οι τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Καΐρου θα καλυφθούν τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 8HD, με ώρα έναρξης στις 14:00.



