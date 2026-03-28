Χάντμπολ Γυναικών: Αποκλεισμός στο τέλος για τον ΠΑΟΚ

Onsports Team

Ο «δικέφαλος του βορρά» νίκησε 34-29 την Μπούρσα Μπουγιουκσεχίρ στη Μίκρα, στον αγώνα ρεβάνς της προημιτελικής φάσης της διοργάνωσης, αλλά το γκολ της Αραούχο στην εκπνοή χάρισε την πρόκριση στην τουρκική ομάδα, που στο πρώτο ματς στην Προύσα είχε επικρατήσει με 36-30. Το συγκλονιστικό ματς της Ολυμπίας Ανδρίτσου, που πέτυχε 14 γκολ (!), αλλά και της Σάνια Πρέμοβιτς που πρόσθεσε 9, δεν αποδείχθηκε αρκετό για τις «ασπρόμαυρες».

Ενα λεπτό και πέντε δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, η Ανδρίτσου με πέναλτι πέτυχε το 33-27 και έφερε το ζευγάρι σε απόλυτη ισορροπία. Η Τουρκγιλμάζ «απάντησε» άμεσα, όμως η Ανδρίτσου είχε ξανά λύση, δέκα δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Τούρκος προπονητής πήρε τάιμ-άουτ και η Αραούχο στην εκπνοή πέτυχε το «χρυσό» γκολ για τη Μπουγιουκσεχίρ, που πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά.

ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη, Τροχίδου 3, Μεντεσίδου 2, Γκάτζιου 2, Ολζόβα, Σεβδίλη, Ντε Σόουζα, Ανδρίτσου 14, Γκρμπάβσεβιτς 1, Πρέμοβιτς 9, Σελεμίδου 1, Κουλούρη 1, Μπουράτο 1, Μιλόγεβιτς, Μέντες Ντε Αλμέιδα.

ΜΠΟΥΡΣΑ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ (Ισίκ): Ιμάμογλου, Τουρκγιλμάζ 4, Εζέλ 4, Ακαλίν 1, Ακτάι, Μπερφέ, Ίχνεβα 1, Ισικάν 2, Γκούντογκντου, Κεντιρτσί 1, Ζυγούρα, Γκοκντεμίρ 6, Ντα Κόστα 1, Αραούχο 9