Ξιφασκία: Οι ελληνικές συμμετοχές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων της Βραζιλίας

Onsports Team

Με ισχυρή ελληνική παρουσία θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών/Νέων Γυναικών U20 και Εφήβων-Νεανίδων U17 στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Η διοργάνωση θα λάβει χώρα από 1 έως 9 Απριλίου. Η Ελλάδα θα συμμετάσχει με 27 αθλητές και αθλήτριες, καλύπτοντας τις περισσότερες κατηγορίες και όπλα, με στόχο τη διεκδίκηση σημαντικών διακρίσεων και επιτυχιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Μετά τις πολύ καλές εμφανίσεις και επιτυχίες στο πρόσφατο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Τιφλίδα της Γεωργίας, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ξιφομάχοι ταξιδεύουν στη Βραζιλία με υψηλές προσδοκίες και φιλοδοξία για ανάλογη συνέχεια.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ:

Σπάθη Νέων Γυναικών:

Καβέλη Ευαγγελία Μάρθα (ΑΟ Απόλλων Βριλησσίων)

Λύτινα Κατερινα (ΑΟ Ασπίδα)

Κουρούση Άννα Καλλιόπη (ΑΟ Απόλλων Βριλησσίων)

Σπάθη Νέων Ανδρών:

Κουμπάρος Μιχαήλ (ΑΟ Ασπίδα)

Κούτλας Ευάγγελος Βασίλειος (Ηλυσιακός)

Λεοτών Λάζαρος (Άρης Θεσσαλονίκης)

Περγάμαλης Νικόλαος Άγγελος (ΑΟ Ασπίδα)

Σπάθη Εφήβων:

Κούτλας Ευάγγελος Βασίλειος (Ηλυσιακός)

Λιβανός Νικόλαος (ΑΟ Ασπίδα)

Ντιβής Άγγελος (ΑΟ Απόλλων Βριλησσίων)

Εθνική ομάδα Σπάθης Νέων Γυναικών:

Καβέλη Ευαγγελία Μάρθα, Λύτινα Κατερινα, Κουρούση Άννα Καλλιόπη

Εθνική ομάδα Σπάθης Νέων Ανδρών:

Κουμπάρος Μιχαήλ, Κούτλας Ευάγγελος Βασίλειος, Λεοτών Λάζαρος, Περγάμαλης Νικόλαος Άγγελος

Ξίφος Ασκήσεως Νέων Γυναικών:

Μπάλου Ελένη (ΑΟΞ Αιγάλεω)

Γαρυφάλλου Σταυρούλα Μυρσίνη (Ολυμπιακός)

Πλουτίνο Βαλέρια (ΛΞ Θεσσαλονίκης)

Ξίφος Ασκήσεως Νέων Ανδρών:

Γκίκας Δημήτριος (ΑΟΞ Αιγάλεω)

Ξίφος Ασκήσεως Νεανίδων:

Δούμτση Αντιγόνη (ΓΕ Φλώρινας)

Παυλοπούλου Hedwig Μυρσίνη (ΠΑΟ)

Πλουτίνο Βιτόρια (ΛΞ Θεσσαλονίκης)

Ξίφος Ασκήσεως Εφήβων:

Γλυκόπουλος Αριστείδης (Α.Ξ.Ι.Α Χαϊδάρι)

Εθνική ομάδα Ξίφους Ασκήσεως Νέων Γυναικών:

Μπάλου Ελένη, Γαρυφάλλου Σταυρούλα Μυρσίνη, Πλουτίνο Βαλέρια, Δουμτση Αντιγόνη

Ξίφος Μονομαχίας Νέων Γυναικών:

Καραμήτσου Άρτεμις (ΑΟ Αρίστων Παιανίας)

Ξίφος Μονομαχίας Νέων Ανδρών:

Καραμπάσης Κωνσταντίνος (ΑΟ Αρίστων Παιανίας)

Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης (ΑΟ Αρίστων Παιανίας)

Τσώκας Βασίλειος (ΟΞΙ Φλώρινας)

Τζοβάνης Αρτέμης (ΑΟ Αρίστων Παιανίας)

Ξίφος Μονομαχίας Νεανίδων:

Καραμήτσου Άρτεμις (ΑΟ Αρίστων Παιανίας)

Στεργιούλα Νικολέτα (ΟΞΙ Φλώρινας)

Τσαλαμανιου Ειρήνη (ΑΟ Αρίστων Παιανίας)

Ξίφος Μονομαχίας Εφήβων:

Αντωνίου Αντώνιος Αχιλλέας (Ίριδα)

Αντύπας Νικόλαος (Ίριδα)

Μήνος Φώτιος (Ίριδα)

Εθνική ομάδα Ξίφους Μονομαχίας Νέων Ανδρών:

Καραμπάσης Κωνσταντίνος, Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης, Τσώκας Βασίλειος, Τζοβάνης Αρτέμιος

Διαιτητής: Στην διοργανωση θα παρευρεθεί, ο διαιτητής Δουβής Ανδρέας, προσκεκλημένος απο την FIE.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝA ΗΜΕΡΑ:

1 Απριλίου: Ατομικό Σπάθης Νέων Γυναικών (Καβέλη Ευαγγελία Μάρθα, Λύτινα Κατερινα, Κουρούση Άννα Καλλιόπη) , Ατομικό Σπάθης Νέων Ανδρών (Κουμπάρος Μιχαήλ, Κουτλάς Ευάγγελος Βασίλειος, Λεοτών Λάζαρος, Περγάμαλης Νικόλαος Άγγελος)

2 Απριλίου: Ατομικό Σπάθης Νεανίδων, Ατομικό Σπάθης Εφήβων (Κουτλάς Ευάγγελος Βασίλειος, Λιβανός Νικόλαος, Ντιβής Άγγελος)

3 Απριλίου: Ομαδικό Σπάθης Νέων Γυναικών (Καβέλη Ευαγγελία Μάρθα, Λύτινα Κατερινα, Κουρούση Άννα Καλλιόπη), Ομαδικό Σπάθης Νέων Ανδρών (Κουμπάρος Μιχαήλ, Κουτλάς Ευάγγελος Βασίλειος, Λεοτών Λάζαρος, Περγάμαλης Νικόλαος Άγγελος)

4 Απριλίου: Ατομικό Ξίφους Ασκήσεως Νέων Γυναικών (Μπάλου Ελένη, Γαρυφάλλου Σταυρούλα Μυρσίνη, Πλουτίνο Βαλέρια), Ατομικό Ξίφους Ασκήσεως Νέων Ανδρών (Γκίκας Δημήτριος)

5 Απριλίου: Ατομικό Ξίφους Ασκήσεως Νεανίδων (Δουμτση Αντιγόνη, Παυλοπούλου Hedwig Μυρσίνη, Πλουτίνο Βιτόρια), Ατομικό Ξίφους Ασκήσεως Εφήβων (Γλυκόπουλος Αριστείδης)

6 Απριλίου: Ομαδικό Ξίφους Ασκήσεως Νέων Γυναικών (Μπάλου Ελένη, Γαρυφάλλου Σταυρούλα Μυρσίνη, Πλουτίνο Βαλέρια, Δουμτση Αντιγόνη) , Ομαδικό Ξίφους Ασκήσεως Νέων Ανδρών

7 Απριλίου: Ατομικό Ξίφους Μονομαχίας Νέων Γυναικών (Καραμήτσου Άρτεμις), Ατομικό Ξίφους Μονομαχίας Νέων Ανδρών (Καραμπάσης Κωνσταντίνος, Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης, Τσώκας Βασίλειος, Τζοβάνης Αρτέμιος)

8 Απριλίου: Ατομικό Ξίφους Μονομαχίας Νεανίδων (Καραμήτσου Άρτεμις, Στεργιούλα Νικολέτα, Τσαλαμανιου Ειρήνη), Ατομικό Ξίφους Μονομαχίας Εφήβων (Αντωνίου Αντώνιος Αχιλλέας, Αντύπας Νικόλαος, Μήνος Φώτιος)

9 Απριλίου: Ομαδικό Ξίφους Μονομαχίας Νέων Γυναικών, Ομαδικό Ξίφους Μονομαχίας Νέων Ανδρών (Καραμπάσης Κωνσταντίνος, Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης, Τσώκας Βασίλειος, Τζοβάνης Αρτέμης)