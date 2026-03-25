Volley League Γυναικών: Αυλαία στα playoffs - Εντός Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός - Μάχη Πανιώνιος-ΑΕΚ

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Με τέσσερις δυνατές αναμετρήσεις ξεκινά την Τετάρτη (25/3) η δράση στα playoffs της Volley League γυναικών, σηματοδοτώντας την έναρξη της πιο κρίσιμης φάσης της σεζόν.

Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας, οι ομάδες μπαίνουν στη μάχη των θέσεων 1-8, όπου υπάρχουν ξεκάθαρα φαβορί αλλά και ζευγάρια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 17:00 στο Μετς τη Θέτιδα Βούλας, επιδιώκοντας να κάνει το πρώτο από τα δύο απαραίτητα βήματα για την πρόκριση στα ημιτελικά. Οι «πράσινες», που ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο στην κορυφή με 60 βαθμούς και ρεκόρ 21-1, θέλουν να προχωρήσουν χωρίς απώλειες, έχοντας ως βασικό στόχο την κατάκτηση του τίτλου, μετά και την απώλεια του CEV Challenge Cup.

Ολυμπιακός και ΖΑΟΝ συναντώνται ξανά, λίγες μόλις ημέρες μετά την τελευταία τους αναμέτρηση για την κανονική περίοδο. Οι «ερυθρόλευκες», που τερμάτισαν δεύτερες, είχαν επικρατήσει τόσο στο Ζηρίνειο με 3-0 σετ όσο και στο Ρέντη με 3-1, δείχνοντας την ανωτερότητά τους στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ζευγάρι του ΑΟ Θήρας με τον ΠΑΟΚ F&U, με την ομάδα της Σαντορίνης να έχει το απόλυτο στις φετινές τους αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, έχει τρεις νίκες απέναντι στον ΠΑΟΚ, με πιο πρόσφατες εκείνες στη Μίκρα με 3-2 σετ, στη Σαντορίνη με 3-0, αλλά και στον ημιτελικό του Allwyn Final-4 στη Χαλκίδα με το ίδιο σκορ.

Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων ολοκληρώνεται στο «Ανδρέας Βαρίκας», όπου ο Πανιώνιος Betsson αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης έχει ήδη τρεις νίκες απέναντι στην Ένωση τη φετινή σεζόν, δύο για το πρωτάθλημα με 3-1 σετ και μία για το κύπελλο, όπου επικράτησε με 3-0.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα των playoffs:

Γυμναστήριο Μετς, 17.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Σ.Π. Θέτις

Διαιτητές: Πρέντζας, Τόλιος, Παρατηρητής: Διαμαντόπουλος, Επόπτες: Σταμπούλογλου, Σφυρίδη, Γραμματεία: Μισιάκα.

Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 17.00: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Ζ.Α.Ο.Ν.

Διαιτητές: Βουδούρης, Μάλφας, Τσάλεντζ ρέφερι: Ράντσιου, Παρατηρητής: Ονόπας, Επόπτες: Μουζακίτη, Κοκορομύτη, Γραμματεία: Καλλιγέρη.

Γυμναστήριο ΔΑΠΠΟΣ Σαντορίνης, 19.00: Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ. F&U

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Γεωργιάδης, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Επόπτες: Τσεκούρας, Δρόσος, Γραμματεία: Ιωάννου.

Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας», 20.30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Πανιώνιος Betsson – Α.Ε.Κ.

Διαιτητές: Νικάκης, Αρβανίτης, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ., Παρατηρητής διαιτησίας: Γεωργόπουλος, Παρατηρητής αγώνα: Τσάκωνας, Επόπτες: Νικολάου Μ., Δημόπουλος, Γραμματεία: Νικολάου Ελ.