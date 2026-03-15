Βόλεϊ γυναικών: Σφράγισε την πρώτη θέση ο Παναθηναϊκός - Όλα τα αποτελέσματα

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Μαρκόπουλου και εξασφάλισε το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκε η 21η ημέρα στο πρωτάθλημα της γυναικείας Volley League, με Ολυμπιακό και Πανιώνιο να χρειάζονται πάντως το τάι μπρέικ για να κάμψουν την αντίσταση Θήρας και ΖΑΟΝ, αντίστοιχα.

Μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου ο Παναθηναϊκός κλείδωσε την πρώτη θέση με το «διπλό» στο Μαρκόπουλο και ο Ολυμπιακός τη δεύτερη, ενώ σημαντικό βήμα για την παραμονή του έκανε ο Άρης νικώντας τον Ηλυσιακό, ο οποίος υποβιβάστηκε και μαθηματικά.

Τα αποτελέσματα:

Άρης – Ηλυσιακός 3-0 (25-20, 25-20, 29-27)

Μίλων – ΑΕΚ 0-3 (15-25, 19-25, 22-25)

Μαρκόπουλο – Παναθηναϊκός 1-3 (13-25, 29-27, 20-25, 20-25)

Θέτις – ΠΑΟΚ 0-3 (22-25, 12-25, 21-25)

Ολυμπιακός – ΑΟ Θήρας 3-2 (25-11, 18-25 25-18, 21-25, 15-11)

Πανιώνιος – ΖΑΟΝ 3-2 (25-20, 25-22, 19-25, 23-25, 15-11)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)

ΟΜΑΔΑ ΣΕΤ ΒΑΘ.

Παναθηναϊκός 62-19 57

Ολυμπιακός 58-22 52

Πανιώνιος 54-28 46

ΑΟ Θήρας 40-30 40

ΠΑΟΚ 43-35 34

ΑΕΚ 42-35 34

ΖΑΟΝ 39-42 31

Θέτις Βούλας 38-49 25

Μίλωνας 26-51 20

Άρης 23-53 16

Μαρκόπουλο 25-56 14

Ηλυσιακός 16-56 9