Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πουλήθηκαν 1,3 εκατ. εισιτήρια

Onsports Team

Αυτό αναφέρουν οι διοργανωτές των αγώνων του 2026 σε Μιλάνο/Κορτίνα, με την πληρότητα να φτάνει το 88%.

Περίπου 1,3 εκατομμύρια εισιτήρια πουλήθηκαν για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano/Cortina 2026, αντιπροσωπεύοντας το 88% του συνόλου των διαθέσιμων εισιτηρίων, ανακοίνωσε ο Αντρέα Βάρνιερ, επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής των Αγώνων.

«Έχουμε φτάσει στον αριθμό των 1,3 εκατομμυρίων εισιτηρίων που έχουν πουληθεί, ένας πολύ υψηλός αριθμός, υψηλότερος από ό,τι αναμενόταν», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

«Οι Ιταλοί θεατές αντιπροσωπεύουν το 37% αυτών των αγοραστών, ενώ οι θεατές από το εξωτερικό αντιπροσωπεύουν το 63%, με τη Γερμανία να προηγείται με 15%, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ (14%), τη Μεγάλη Βρετανία, την Ελβετία, την Ολλανδία, τη Γαλλία και τον Καναδά», εξήγησε.

Είπε ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το ορειβατικό σκι, το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στους 25ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μπόρμιο.

«Το ορειβατικό σκι ξεκίνησε εκπληκτικά, σε μια πραγματικά απίστευτη ατμόσφαιρα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι υπήρχαν πολύ λίγοι αγώνες (τρεις σε δύο ημέρες), επομένως ήταν ευκολότερο να εξαντληθούν τα εισιτήρια στο 100%», εξήγησε ο επικεφαλής του Milano Cortina 2026.

Μεταξύ των πιο δημοφιλών αθλημάτων ήταν το πατινάζ ταχύτητας, πολύ δημοφιλές στην Ολλανδία (πουλήθηκαν το 95% των εισιτηρίων), η παγοδρομία ταχύτητας μικρής πίστας (95%), το καλλιτεχνικό πατινάζ και το χόκεϊ επί πάγου (93% το καθένα).