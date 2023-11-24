Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/11) - Πού θα δείτε τα Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις και ΟΦΗ - Βόλος
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (24/11).
Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τους Λιθουανούς για την 10η αγωνιστική της Euroleague και η «μάχη» του ΟΦΗ με τους Βολιώτες για την 12η στροφή της Super League ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό μενού.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
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ΩΡΑ
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ΚΑΝΑΛΙ
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ΑΓΩΝΑΣ
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ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
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09:55
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COSMOTE SPORT 5 HD
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Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana - Ελεύθερα Δοκιμαστικά 1
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Moto3 2023
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10:45
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COSMOTE SPORT 5 HD
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Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana - Ελεύθερα Δοκιμαστικά 1
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Moto2 2023
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11:30
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ΑΝΤ1+
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Yas Marina Circuit, Practice 1
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Formula 1
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11:40
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COSMOTE SPORT 5 HD
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Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana - Eλεύθερα δοκιμαστικά 1
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MotoGP 2023
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14:10
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COSMOTE SPORT 5 HD
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Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana - Ελεύθερα Δοκιμαστικά 2
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Moto3 2023
|
15:00
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COSMOTE SPORT 5 HD
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Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana - Ελεύθερα Δοκιμαστικά 2
|
Moto2 2023
|
15:00
|
ΑΝΤ1+
|
Yas Marina Circuit, Practice 2
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Formula 1
|
15:55
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COSMOTE SPORT 5 HD
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Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana – Δοκιμές
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MotoGP 2023
|
17:00
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COSMOTE SPORT 2 HD
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Αλ Έτιφακ - Αλ Ίτιχαντ
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Roshn Saudi League 2023-24
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18:15
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COSMOTE SPORT 1 HD
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ΟΦΗ - Βόλος ΝΠΣ
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Stoiximan Super League 2023-24
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19:30
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Novasports Start
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Αμβούργο – Μπραουνσβάιγκ
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Bundesliga 2
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19:30
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Novasports 2HD
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Αναντολού Εφές – Παρτίζαν
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Turkish Airlines EuroLeague
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20:00
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COSMOTE SPORT 3 HD
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Αλ Νασρ - Αλ Οκχντούντ
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Roshn Saudi League 2023-24
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21:15
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Novasports Prime
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Ολυμπιακός - Ζάλγκιρις Κάουνας
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Turkish Airlines EuroLeague
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21:30
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COSMOTE SPORT 4 HD
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Ορλάντο Μάτζικ - Μπόστον Σέλτικς
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NBA 2023-24
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21:30
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Novasports Start
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Σαμπντόρια - Σπέτσια
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Serie B
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21:30
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Novasports 3HD
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Κολωνία - Μπάγερν Μονάχου
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Bundesliga
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21:30
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Novasports 5HD
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Ερυθρός Αστέρας - Αρμάνι Μιλάνο
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Turkish Airlines EuroLeague
|
21:30
|
Novasports 4HD
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Μπασκόνια – Μονακό
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Turkish Airlines EuroLeague
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22:00
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COSMOTE SPORT 7 HD
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Ρόδεραμ – Λιντς
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Sky Bet EFL Championship 2023-24
|
22:00
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Novasports News
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Ουέσκα – Βαγιαδολίδ
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LaLiga Hypermotion
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22:00
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Novasports 2HD
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Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό
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Ligue 1
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22:00
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Novasports 1HD
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Αλαβές – Γρανάδα
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LaLiga EA Sports
|
00:00
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COSMOTE SPORT 8 HD
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Μέμφις Γκρίζλις - Φοίνιξ Σανς
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NBA 2023-24
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01:00
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COSMOTE SPORT 7 HD
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NBA TV 2023-24
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Μπάσκετ
|
03:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
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Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Σακραμέντο Κινγκς
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NBA 2023-24
|
05:30
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2023-24
|
Μπάσκετ