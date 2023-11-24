Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/11) - Πού θα δείτε τα Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις και ΟΦΗ - Βόλος
Onsports Team 24 Νοεμβρίου 2023, 09:58
ΣΠΟΡ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/11) - Πού θα δείτε τα Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις και ΟΦΗ - Βόλος

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (24/11).

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τους Λιθουανούς για την 10η αγωνιστική της Euroleague και η «μάχη» του ΟΦΗ με τους Βολιώτες για την 12η στροφή της Super League ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό μενού.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

09:55

COSMOTE SPORT 5 HD

Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana - Ελεύθερα Δοκιμαστικά 1

Moto3 2023

10:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana - Ελεύθερα Δοκιμαστικά 1

Moto2 2023

11:30

ΑΝΤ1+

Yas Marina Circuit, Practice 1

Formula 1

11:40

COSMOTE SPORT 5 HD

Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana - Eλεύθερα δοκιμαστικά 1

MotoGP 2023

14:10

COSMOTE SPORT 5 HD

Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana - Ελεύθερα Δοκιμαστικά 2

Moto3 2023

15:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana - Ελεύθερα Δοκιμαστικά 2

Moto2 2023

15:00

ΑΝΤ1+

Yas Marina Circuit, Practice 2

Formula 1

15:55

COSMOTE SPORT 5 HD

Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana – Δοκιμές

MotoGP 2023

17:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Αλ Έτιφακ - Αλ Ίτιχαντ

Roshn Saudi League 2023-24

18:15

COSMOTE SPORT 1 HD

ΟΦΗ - Βόλος ΝΠΣ

Stoiximan Super League 2023-24

19:30

Novasports Start

Αμβούργο – Μπραουνσβάιγκ

Bundesliga 2

19:30

Novasports 2HD

Αναντολού Εφές – Παρτίζαν

Turkish Airlines EuroLeague

20:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Αλ Νασρ - Αλ Οκχντούντ

Roshn Saudi League 2023-24

21:15

Novasports Prime

Ολυμπιακός - Ζάλγκιρις Κάουνας

Turkish Airlines EuroLeague

21:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Ορλάντο Μάτζικ - Μπόστον Σέλτικς

NBA 2023-24

21:30

Novasports Start

Σαμπντόρια - Σπέτσια

Serie B

21:30

Novasports 3HD

Κολωνία - Μπάγερν Μονάχου

Bundesliga

21:30

Novasports 5HD

Ερυθρός Αστέρας - Αρμάνι Μιλάνο

Turkish Airlines EuroLeague

21:30

Novasports 4HD

Μπασκόνια – Μονακό

Turkish Airlines EuroLeague

22:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Ρόδεραμ – Λιντς

Sky Bet EFL Championship 2023-24

22:00

Novasports News

Ουέσκα – Βαγιαδολίδ

LaLiga Hypermotion

22:00

Novasports 2HD

Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό

Ligue 1

22:00

Novasports 1HD

Αλαβές – Γρανάδα

LaLiga EA Sports

00:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Μέμφις Γκρίζλις - Φοίνιξ Σανς

NBA 2023-24

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2023-24

Μπάσκετ

03:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Σακραμέντο Κινγκς

NBA 2023-24

05:30

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2023-24

Μπάσκετ


Ροή ειδήσεων

ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού: Ποιοι είναι πιο ευάλωτοι
33 λεπτά πριν Λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού: Ποιοι είναι πιο ευάλωτοι
ΣΠΟΡ
Στέφανος Τσιτσιπάς: «Λιώνει» για την Μπαντόσα | «Είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλο» (video)
35 λεπτά πριν Στέφανος Τσιτσιπάς: «Λιώνει» για την Μπαντόσα | «Είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλο» (video)
ΣΠΟΡ
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/11) - Πού θα δείτε τα Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις και ΟΦΗ - Βόλος
1 ώρα πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/11) - Πού θα δείτε τα Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις και ΟΦΗ - Βόλος
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
«Τι ήταν αυτό; Διαφήμιση Playboy; Βάλτο πάλι» - «Κάγκελο» η Βούλγαρη
2 ώρες πριν «Τι ήταν αυτό; Διαφήμιση Playboy; Βάλτο πάλι» - «Κάγκελο» η Βούλγαρη
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2023 Onsports.gr - All rights reserved