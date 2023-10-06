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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (06/10): Που θα δείτε το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Onsports Team 06 Οκτωβρίου 2023, 09:26
ΣΠΟΡ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (06/10): Που θα δείτε το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (6/10)

Το ντέρμπι «αιωνίων», Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για την πρεμιέρα της Euroleague ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (6/10).

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (06/10):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

09:30

Novasports 6HD

Μαρία Σάκκαρη - Κόκο Γκοφ

Τένις

11:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2023

Rolex Shanghai Masters

15:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2023

Rolex Shanghai Masters

16:30

ΑΝΤ1+

Formula 1 Losail International Circuit, Practice 1

Μηχανοκίνητα

18:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Αλ Νασρ – Άμπχα

Roshn Saudi League 2023-24

19:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Έμπολι – Ουντινέζε

Serie A 2023-24

19:30

Novasports 2HD

Καϊζερσλάουτερν – Αννόβερο

Bundesliga 2

20:00

ΑΝΤ1+

Formula 1 Losail International Circuit, Qualifying

Μηχανοκίνητα

20:45

Novasports 5HD

Φενέρμπαχτσε - Αρμάνι Μιλάνο

Turkish Airlines EuroLeague

21:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Αλ Ίτιχαντ - Αλ Αχλί

Roshn Saudi League 2023-24

21:15

Novasports Prime

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Turkish Airlines EuroLeague

21:30

Novasports Start

Βαλένθια – Μονακό

Turkish Airlines EuroLeague

21:30

Novasports 4HD

Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης

Turkish Airlines EuroLeague

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Λέτσε – Σασουόλο

Serie A 2023-24

22:00

Novasports News

Αλμπαθέτε – Λεβάντε

LaLiga Hypermotion

22:00

Novasports 2HD

Στρασβούργο – Ναντ

Ligue 1

22:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Μπέρμιγχαμ - Γουέστ Μπρομ

Sky Bet EFL Championship 2023-24

22:00

Novasports 1HD

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Αλμερία

LaLiga EA Sports

22:15

COSMOTE SPORT 8 HD

Μορεϊρένσε – Μποαβίστα

Liga Portugal Betclic 2023-24

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2022-23

Μπάσκετ

07:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2023

Rolex Shanghai Masters


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