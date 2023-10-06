Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (06/10): Που θα δείτε το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (6/10)
Το ντέρμπι «αιωνίων», Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για την πρεμιέρα της Euroleague ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (6/10).
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (06/10):
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ΩΡΑ
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ΚΑΝΑΛΙ
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ΑΓΩΝΑΣ
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ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
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09:30
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Novasports 6HD
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Μαρία Σάκκαρη - Κόκο Γκοφ
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Τένις
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11:30
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COSMOTE SPORT 6 HD
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ATP Masters 1000 2023
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Rolex Shanghai Masters
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15:30
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COSMOTE SPORT 6 HD
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ATP Masters 1000 2023
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Rolex Shanghai Masters
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16:30
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ΑΝΤ1+
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Formula 1 Losail International Circuit, Practice 1
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Μηχανοκίνητα
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18:00
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COSMOTE SPORT 3 HD
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Αλ Νασρ – Άμπχα
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Roshn Saudi League 2023-24
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19:30
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COSMOTE SPORT 1 HD
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Έμπολι – Ουντινέζε
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Serie A 2023-24
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19:30
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Novasports 2HD
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Καϊζερσλάουτερν – Αννόβερο
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Bundesliga 2
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20:00
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ΑΝΤ1+
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Formula 1 Losail International Circuit, Qualifying
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Μηχανοκίνητα
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20:45
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Novasports 5HD
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Φενέρμπαχτσε - Αρμάνι Μιλάνο
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Turkish Airlines EuroLeague
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21:00
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COSMOTE SPORT 3 HD
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Αλ Ίτιχαντ - Αλ Αχλί
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Roshn Saudi League 2023-24
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21:15
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Novasports Prime
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Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
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Turkish Airlines EuroLeague
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21:30
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Novasports Start
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Βαλένθια – Μονακό
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Turkish Airlines EuroLeague
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21:30
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Novasports 4HD
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Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης
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Turkish Airlines EuroLeague
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21:45
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COSMOTE SPORT 2 HD
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Λέτσε – Σασουόλο
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Serie A 2023-24
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22:00
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Novasports News
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Αλμπαθέτε – Λεβάντε
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LaLiga Hypermotion
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22:00
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Novasports 2HD
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Στρασβούργο – Ναντ
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Ligue 1
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22:00
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COSMOTE SPORT 7 HD
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Μπέρμιγχαμ - Γουέστ Μπρομ
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Sky Bet EFL Championship 2023-24
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22:00
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Novasports 1HD
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Αθλέτικ Μπιλμπάο – Αλμερία
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LaLiga EA Sports
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22:15
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COSMOTE SPORT 8 HD
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Μορεϊρένσε – Μποαβίστα
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Liga Portugal Betclic 2023-24
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01:00
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COSMOTE SPORT 7 HD
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NBA TV 2022-23
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Μπάσκετ
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07:30
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COSMOTE SPORT 6 HD
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ATP Masters 1000 2023
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Rolex Shanghai Masters