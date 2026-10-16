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Ομιλία Ματσάρι στους παίκτες του Ηρακλή: «Σημαίνει πολλά για τον κόσμο μας ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ»

Ο Ιταλός τεχνικός έκανε... ιδιαιτέρα στους ποδοσφαιριστές του ενόψει του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Ομιλία Ματσάρι στους παίκτες του Ηρακλή: «Σημαίνει πολλά για τον κόσμο μας ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ»
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Τη σημασία της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ και την ιδιαίτερη βαρύτητα που έχει για τον κόσμο του Ηρακλή ανέδειξε ο Βάλτερ Ματσάρι, μιλώντας στους ποδοσφαιριστές του ενόψει του επικείμενου αγώνα.

Ο τεχνικός του «Γηραιού» θέλησε να μεταφέρει στους παίκτες του το ειδικό βάρος της συγκεκριμένης αναμέτρησης, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ένα παιχνίδι με ξεχωριστή σημασία για τους φιλάθλους της ομάδας, πέρα από το καθαρά αγωνιστικό σκέλος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός τεχνικός

«Παιδιά, έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο παιχνίδι, μια ιδιαίτερη αναμέτρηση, όπως όλα τα τοπικά ντέρμπι.

Αυτό το ματς είναι ιδιαίτερο, διότι σημαίνει πολλά για τον κόσμο μας, που τόσο θερμά μας συμπαρίσταται, σημαίνει πολλά για τον ίδιο τον Σύλλογό μας, αλλά και για εμάς τους ίδιους και τον ποδοσφαιρικό εγωισμό μας.

Πρέπει να εμφανιστούμε συγκεντρωμένοι στο 100% στο αγωνιστικό πλάνο μας και να βάλουμε πάθος, πίεση και δυναμισμό στο παιχνίδι μας.

Δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη σε τέτοιες αναμετρήσεις, τίποτε δεν πρόκειται να μας χαριστεί χωρίς σκληρή προσπάθεια και χρέος μας είναι να ανταπεξέλθουμε και να κάνουμε υπερήφανο όλον τον οργανισμό του Ηρακλή».

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