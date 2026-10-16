«Τσεκάρει» Κολόκο ο Ερυθρός Αστέρας
Σύμφωνα με ξένο δημοσίευμα, ο Ερυθρός Αστέρας έχει καταθέσει πρόταση για τον Κρίστιαν Κολόκο, με τον 26χρονο σέντερ να ετοιμάζεται να αφήσει το NBA, κάνοντας το βήμα για την EuroLeague.
Στην αγορά για την απόκτηση ποιοτικού σέντερ έχει βγει ο Ερυθρός Αστέρας, με τους Σέρβους όπως φαίνεται να έχουν καταθέσει πρόταση στον Κρίστιαν Κολόκο για να καλύψουν το κενό που έχει δημιουργηθεί.
Ο 26χρονος ετοιμάζεται να κάνει το βήμα για την Ευρώπη, μετά και την αποδέσμευσή του από τους Νιου Όρλεανς Πέλικανς και πλέον φαντάζει ιδανική επιλογή για τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου.
Ο Καμερουνέζος αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στους Ατλάντα Χοκς, χωρίς ωστόσο να βρει σταθερό ρόλο στο ροτέισον, μετρώντας κατά μέσο όρο 3.2 πόντους και 3.2 ριμπάουντ ανά αγώνα σε 27 συμμετοχές.