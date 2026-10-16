· Ερυθρός Αστέρας

«Τσεκάρει» Κολόκο ο Ερυθρός Αστέρας

Σύμφωνα με ξένο δημοσίευμα, ο Ερυθρός Αστέρας έχει καταθέσει πρόταση για τον Κρίστιαν Κολόκο, με τον 26χρονο σέντερ να ετοιμάζεται να αφήσει το NBA, κάνοντας το βήμα για την EuroLeague.

«Τσεκάρει» Κολόκο ο Ερυθρός Αστέρας
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Στην αγορά για την απόκτηση ποιοτικού σέντερ έχει βγει ο Ερυθρός Αστέρας, με τους Σέρβους όπως φαίνεται να έχουν καταθέσει πρόταση στον Κρίστιαν Κολόκο για να καλύψουν το κενό που έχει δημιουργηθεί.

Ο 26χρονος ετοιμάζεται να κάνει το βήμα για την Ευρώπη, μετά και την αποδέσμευσή του από τους Νιου Όρλεανς Πέλικανς και πλέον φαντάζει ιδανική επιλογή για τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου.

Ο Καμερουνέζος αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στους Ατλάντα Χοκς, χωρίς ωστόσο να βρει σταθερό ρόλο στο ροτέισον, μετρώντας κατά μέσο όρο 3.2 πόντους και 3.2 ριμπάουντ ανά αγώνα σε 27 συμμετοχές.

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