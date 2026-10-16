· Ερυθρός Αστέρας · Παρί

Ερυθρός Αστέρας – Παρί 90-81: Εκμεταλλεύτηκε την έδρα του για την 4η νίκη

Οι Σέρβοι δεν δυσκολεύτηκαν να «λυγίσουν» τους Γάλλους στο Βελιγράδι κι ανέβηκαν στο 4-2.  

Ερυθρός Αστέρας – Παρί 90-81: Εκμεταλλεύτηκε την έδρα του για την 4η νίκη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αν και πήγε να αγχωθεί στο τέλος του ματς, ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε 90-81 της Παρί και έφτασε τις τέσσερις νίκες στη EuroLeague (4-2). Αφήνοντας τους Γάλλους στο 1-5.

Οι Σέρβοι ήταν καλύτεροι στο ματς, χαλάρωσαν όμως στα μέσα του τέταρτου δεκάλεπτου και έδωσαν δικαίωμα στους φιλοξενούμενους να πλησιάσουν. Όχι, όμως, να γυρίσουν το ματς.

Ο Τσίμα Μονέκε ήταν ο καλύτερος των νικητών, με 23 πόντους. 13 πέτυχε ο Μπάτλερ και 12 ο Νουόρα. Ο Ετιέν ήταν εξαιρετικός για την Παρί με 24 πόντους, ενώ ο Ερέρα πρόσθεσε 14.

Οι Σέρβοι είχαν τον έλεγχο του ρυθμού και έφτασαν σε διψήφια διαφορά από το πρώτο δεκάλεπτο. Δεν έδειχναν να απειλούνται καθόλου, διατηρώντας άνετα προβαδίσματα. Με το +17 στις αρχές του τετάρτου δεκαλέπτου, να εφησυχάζει την ομάδα του Βελιγραδίου.

Η Παρί με αντεπίθεση διαρκείας, μείωσε στους 5 (82-77) στο 36’. Ο Ερυθρός Αστέρας κράτησε το προβάδισμα και στο τελευταίο λεπτό έφτασε στο 90-81, «κλειδώνοντας» τη νίκη.

Τα στατιστικά της αναμέτρησης.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:36 EUROLEAGUE

Σέκουλιτς: «Ο Ολυμπιακός παίζει εκπληκτικό μπάσκετ»

00:29 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς στη συν. Τύπου: «Άξια νίκησε η Χάποελ - Δεν μιλάμε τώρα για το ματς»

00:10 EUROLEAGUE

Βεζένκοφ: «Το σημαντικό είναι οι νίκες - Απίθανος ο Εντιάι, έπαιξε τραυματίας ο Μοντέρο»

00:02 EUROLEAGUE

EuroLeague Βαθμολογία: Τριπλή ισοβαθμία στο 5-1 με Παναθηναϊκό AKTOR, Φενέρμπαχτσε και Ολυμπιακό

23:59 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Είμαι κάτι παραπάνω από ικανοποιημένος, δείξαμε χαρακτήρα»

23:58 SUPER LEAGUE

Ομιλία Ματσάρι στους παίκτες του Ηρακλή: «Σημαίνει πολλά για τον κόσμο μας ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ»

23:43 EUROLEAGUE

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 100-105: «Άλωσε» το Παλάου με ήρωα Εντιάι και clutch Μοντέρο στην παράταση

23:26 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ 81-91: Κάποια στιγμή θα... έχανε

23:14 EUROLEAGUE

Ερυθρός Αστέρας – Παρί 90-81: Εκμεταλλεύτηκε την έδρα του για την 4η νίκη

23:00 STORIES

LIVE Euroleague Bring it ON από το T-Center: «Μάχες» αιωνίων με Κακιούζη και καλεσμένο έκπληξη

22:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Ζητάει την παραίτηση του Τέμπας για τα σχόλια περί Γκέμπελς - Η αντίδρασή του

22:32 EUROLEAGUE

Πονοκέφαλος στον Ολυμπιακό με τους τραυματίες: Η κατάσταση των Χολ, Μιλουτίνοφ, Μοντέρο και Εντιάι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας