Ερυθρός Αστέρας – Παρί 90-81: Εκμεταλλεύτηκε την έδρα του για την 4η νίκη

Αν και πήγε να αγχωθεί στο τέλος του ματς, ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε 90-81 της Παρί και έφτασε τις τέσσερις νίκες στη EuroLeague (4-2). Αφήνοντας τους Γάλλους στο 1-5.

Οι Σέρβοι ήταν καλύτεροι στο ματς, χαλάρωσαν όμως στα μέσα του τέταρτου δεκάλεπτου και έδωσαν δικαίωμα στους φιλοξενούμενους να πλησιάσουν. Όχι, όμως, να γυρίσουν το ματς.

Ο Τσίμα Μονέκε ήταν ο καλύτερος των νικητών, με 23 πόντους. 13 πέτυχε ο Μπάτλερ και 12 ο Νουόρα. Ο Ετιέν ήταν εξαιρετικός για την Παρί με 24 πόντους, ενώ ο Ερέρα πρόσθεσε 14.

Οι Σέρβοι είχαν τον έλεγχο του ρυθμού και έφτασαν σε διψήφια διαφορά από το πρώτο δεκάλεπτο. Δεν έδειχναν να απειλούνται καθόλου, διατηρώντας άνετα προβαδίσματα. Με το +17 στις αρχές του τετάρτου δεκαλέπτου, να εφησυχάζει την ομάδα του Βελιγραδίου.

Η Παρί με αντεπίθεση διαρκείας, μείωσε στους 5 (82-77) στο 36’. Ο Ερυθρός Αστέρας κράτησε το προβάδισμα και στο τελευταίο λεπτό έφτασε στο 90-81, «κλειδώνοντας» τη νίκη.

Τα στατιστικά της αναμέτρησης.