Πονοκέφαλος στον Ολυμπιακό με τους τραυματίες: Η κατάσταση των Χολ, Μιλουτίνοφ, Μοντέρο και Εντιάι

Πονοκέφαλος με τους τραυματισμούς για τον Ολυμπιακό στην αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» είδαν αρκετούς παίκτες τους να αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ υπήρχαν ήδη ζητήματα από το παιχνίδι με τη Βαλένθια.

Συγκεκριμένα, ο Ντόντα Χολ υπέστη διάστρεμμα στο αριστερό πόδι, ωστόσο θα συνεχίσει να αγωνίζεται.

Αντίθετα, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος είχε δεχθεί γονατιά στη μέση στην αναμέτρηση με τη Βαλένθια, θα χρησιμοποιηθεί μόνο εφόσον κριθεί απολύτως απαραίτητο από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Τα προβλήματα δεν σταματούν εδώ, καθώς ο Μοντέρο είχε υποστεί διάστρεμμα στο δεξί πόδι στο παιχνίδι με τους «πορτοκαλί», ενώ κατά τη διάρκεια της αποψινής αναμέτρησης ένιωσε ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο, με το ιατρικό επιτελείο καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει στο παιχνίδι.

Παράλληλα, ο Εμπάι Εντιάι υπέστη αιμάτωμα στο αριστερό μάτι, έπειτα από χτύπημα, προσθέτοντας ακόμη ένα πρόβλημα στη λίστα των «ερυθρόλευκων».