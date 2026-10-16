Ρεάλ Μαδρίτης: Ζητάει την παραίτηση του Τέμπας για τα σχόλια περί Γκέμπελς - Η αντίδρασή του

H Ρεάλ Μαδρίτης, με επίσημη ανακοίνωσή της, ζητά την παραίτηση του προέδρου της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, μετά από σχόλια που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκρίνοντας την επικοινωνιακή πολιτική του συλλόγου με τις μεθόδους του Γκέμπελς, Ναζί υπουργού προπαγάνδας.

Από τη μεριά του ο Τέμπας επανήλθε το απόγευμα της Παρασκευής (16/10) και μέσω νέας ανάρτησης απάντησε στην ανακοίνωση της «βασίλισσσας», λέγοντας μεταξύ άλλων πως, έχει χάσει το μέτρημα από τις φορές που οι «μερένχες» έχουν ζητήσει την παραίτησή του.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης

«Με αφορμή τις δηλώσεις του Χαβιέρ Τέμπας —προέδρου της La Liga και αντιπροέδρου της Βασιλικής Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου— στις οποίες συγκρίνει τις μεθόδους λειτουργίας της ηγεσίας της Ρεάλ Μαδρίτης με εκείνες που χρησιμοποιούσε ο Γιόζεφ Γκέμπελς, υπουργός προπαγάνδας του ναζιστικού καθεστώτος, υποδεικνύοντας παράλληλα το Real Madrid Televisión ως εργαλείο αυτής της υποτιθέμενης στρατηγικής, η Ρεάλ Μαδρίτης. δηλώνει τα εξής:

1. Η Ρεάλ Μαδρίτης. θεωρεί απολύτως απαράδεκτο και εξαιρετικά σοβαρό το γεγονός ότι ένα πρόσωπο που κατέχει δύο θέσεις υψηλής ευθύνης στο ισπανικό ποδόσφαιρο καταφεύγει σε σύγκριση με τις μεθόδους προπαγάνδας του ναζιστικού καθεστώτος, προκειμένου να δυσφημίσει τον σύλλογό μας, την ηγεσία του και το τηλεοπτικό του κανάλι. Η διευκρίνιση ότι δεν αναφέρεται στη ναζιστική ιδεολογία δεν μειώνει στο ελάχιστο τον βαθιά προσβλητικό, ηθικά αποτρόπαιο και θεσμικά ανάρμοστο χαρακτήρα των δηλώσεών του.

2. Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν άλλη μία περίπτωση σε μια σειρά επαναλαμβανόμενων επιθέσεων του Χαβιέρ Τέμπας κατά της Ρεάλ Μαδρίτης, του προέδρου της και των μέσων ενημέρωσής της. Είναι απαράδεκτο να εκμεταλλεύεται ερωτήματα, ρεπορτάζ ή απόψεις δημοσιογράφων που δεν συνδέονται με τον σύλλογο, προκειμένου να διατυπώσει κατηγορίες εναντίον μας, αποδίδοντας σε εμάς ενέργειες τρίτων — για τις οποίες δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη.

3. Είναι ιδιαίτερα σοβαρό το γεγονός ότι ο Τέμπας χρησιμοποιεί αυτές τις δηλώσεις για να αμφισβητήσει τις νόμιμες ενέργειες στις οποίες προέβησαν η Ρεάλ Μαδρίτης και το Real Madrid Televisión σχετικά με την "υπόθεση Νεγκρέιρα". Δεδομένης της αποτυχίας των δύο θεσμών, στους οποίους ο Χαβιέρ Τέμπας κατέχει καίριες ηγετικές θέσεις, να αντιμετωπίσουν την εξαιρετική σοβαρότητα της "υπόθεσης Νεγκρέιρα", ο σύλλογός μας αναγκάστηκε να προσφύγει απευθείας στην UEFA. Απαιτούμε την πλήρη διερεύνηση των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν επί σειρά ετών από την Μπαρτσελόνα προς τον αντιπρόεδρο της τεχνικής επιτροπής διαιτησίας, καθώς και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των διοργανώσεών μας.

Επιπλέον, η Ρεάλ Μαδρίτης ζητά μια ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος διαιτησίας, καθώς και των δομών διακυβέρνησης, διοίκησης, εποπτείας και πειθαρχικού ελέγχου της ομοσπονδίας — μια διαδικασία που πρέπει να περιλαμβάνει την αντικατάσταση όσων κατείχαν θέσεις ευθύνης κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Χαβιέρ Τέμπας —πρόεδρος της La Liga και αντιπρόεδρος της Βασιλικής Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (του οργανισμού στον οποίο υπάγεται η Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας)— επιλέγει να αφιερώσει τις προσπάθειές του στη δυσφήμιση της Ρεάλ Μαδρίτης, αντί να αξιοποιήσει τη θεσμική του θέση για να προωθήσει την πλήρη διερεύνηση αυτών των εξαιρετικά σοβαρών γεγονότων και την απαραίτητη μεταρρύθμιση του ισπανικού ποδοσφαίρου.

4. Η επανειλημμένη στάση του Χαβιέρ Τέμπας καταδεικνύει έλλειψη ουδετερότητας, σεβασμού και αμεροληψίας, στοιχεία που είναι ασύμβατα με τις θεσμικές του αρμοδιότητες. Κατά την άποψη του συλλόγου μας, οι συνεχείς επιθέσεις του κατά της Ρεάλ Μαδρίτης —καθώς και κατά όσων ζητούν διαφάνεια και μεταρρυθμίσεις— αποτελούν πραγματικό πλήγμα για το ισπανικό ποδόσφαιρο.

5. Για όλους αυτούς τους λόγους, η Ρεάλ Μαδρίτης. θεωρεί ότι οι επανειλημμένες δηλώσεις και η συμπεριφορά του Χαβιέρ Τέμπας θα κρίνονταν απαράδεκτες σε οποιονδήποτε ευρωπαϊκό αθλητικό φορέα που διέπεται από τις αρχές του σεβασμού, της ουδετερότητας και της ακεραιότητας. Επιπλέον, τον καθιστούν θεσμικά ακατάλληλο να εξακολουθεί να κατέχει τις τρέχουσες θέσεις του.

Κατά συνέπεια, η Ρεάλ Μαδρίτης απαιτεί την άμεση παραίτησή του από τη θέση του προέδρου της La Liga και του αντιπροέδρου της Βασιλικής Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ...θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της και το θεσμικό της κύρος, επιδιώκοντας παράλληλα την πλήρη διαλεύκανση της "υπόθεσης Νεγκρέιρα" και την αναγκαία μεταρρύθμιση του ισπανικού ποδοσφαίρου».

Η απάντηση του Τέμπας

«Έχω χάσει τον λογαριασμό πόσες φορές, σε δεκατρία χρόνια, οι ηγέτες της Ρεάλ Μαδρίτης απαίτησαν την παραίτησή μου ή προσπάθησαν να με αποκλείσουν: καταγγελίες στο (Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού (CSD), απευθείας ή μέσω τρίτων, ποινικές αγωγές… Η σημερινή είναι απλώς άλλη μια. Αυτό που δεν έχει έρθει ακόμα είναι οι απαντήσεις.

Συγχέουν την ουδετερότητα με την ανεξαρτησία. Η θέση μου απαιτεί ανεξαρτησία, όχι παθητικότητα απέναντι στην αδικία ή σιωπή απέναντι στις συνεχείς, δυσανάλογες και προσβλητικές επιθέσεις από την τηλεόραση της Ρεάλ Μαδρίτης και τους συνοδοιπόρους της εναντίον της διοργάνωσης. Ο πρόεδρος της La Liga πρέπει να την υπερασπιστεί. Συμπεριλαμβανομένων και των ηγετών της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η La Liga έδρασε από την πρώτη στιγμή στην υπόθεση Νεγκρέιρα. Το να επαναλαμβάνουμε ότι ήμασταν παθητικοί δεν το καθιστά αλήθεια. Ας μιλήσουμε για την παθητικότητά τους: η εμφάνιση δεν είναι μόνιμο πιστοποιητικό δραστηριότητας. Ο Φλορεντίνο παρέμεινε για μήνες στα διοικητικά όργανα της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ισπανίας (RFEF). Σύμφωνα με το Relevo, η παραίτησή του από την Gestora και του Λαπόρτα υποβλήθηκε την ίδια ημέρα: 30 Οκτωβρίου 2023.

Και στη Συνέλευση Compromisarios στις 24 Νοεμβρίου 2024, όταν ρωτήθηκε για τη διακοπή των σχέσεων με την Μπαρτσελόνα, απάντησε: «Η Μπαρτσελόνα και η Μαδρίτη πρέπει να βοηθούν η μία την άλλη». Και πρόσθεσε: «Γιατί να θυμώσουμε;» Ναι, ναι, ούτε καν πριν από δύο χρόνια. Να θυμώσουμε με την Μπαρτσελόνα; Κανένα σχόλιο.

Τι άλλαξε; Γιατί αυτή η κλιμάκωση συμπίπτει με τη διακοπή της Μπαρτσελόνα από την European Super League; Άλλαξε η σοβαρότητα των γεγονότων ή τα συμφέροντά τους; Πού ήταν η αγανάκτηση της Real Madrid TV πριν;

Αν είναι τόσο βέβαιοι ότι αυτοί οι διαιτητές εξακολουθούν να ενεργούν υπό την επιρροή του Νεγκρέιρα, οκτώ χρόνια μετά τη λήξη των πληρωμών, ποια στοιχεία έχουν εναντίον του καθενός; Ποιες ατομικές καταγγελίες έχουν υποβάλει σε εθνικούς φορείς, την UEFA ή τη FIFA; Η απαίτηση λογοδοσίας από την Μπαρτσελόνα δεν τεκμηριώνει μια κατηγορία εναντίον κάθε διαιτητή. Ένα βίντεο δεν αντικαθιστά τα στοιχεία. Το να βάζουμε ανθρώπους στο στόχαστρο είναι τεράστιας σοβαρότητας και ανευθυνότητας.

Σχετικά με τη μεταρρύθμιση της διαιτησίας, έχει σημειωθεί πρόοδος και υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει. Θα ήθελα να προχωρήσουμε πιο γρήγορα και πιο μακριά. Αλλά οι θεσμοί δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν οι ηγέτες της Ρεάλ Μαδρίτης με βάση τα συμφέροντά τους, τη διάθεσή τους, την αθλητική τους κατάσταση ή τις σχέσεις τους με την Μπαρτσελόνα σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή. Ούτε μπορούν να αγνοήσουν τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και την υποστήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των συλλόγων. Μεταρρύθμιση δεν σημαίνει υπακοή σε αυτούς.

Το συμπέρασμά μου: επιδιώκουν να ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ την εθνική διοργάνωση. Αυτό που δεν έχουν πετύχει μέχρι στιγμής με τη European Super League, το προσπαθούν με μια διαστρεβλωμένη αφήγηση από τα μέσα ενημέρωσης και τους υπηρέτες τους. Το αποκαλούν αναγέννηση ενώ επιτίθενται στο κύρος της διοργάνωσης στην οποία συμμετέχουν.

Και πίσω στα ερωτήματα. Αν η σύγκριση μεταξύ Τέμπας και Νεγκρέιρα που ο δημοσιογράφος αποδίδει σε πηγές του συλλόγου είναι ψευδής, ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ ΤΟ. Αν είναι ψευδές ότι αυτές οι πηγές του λένε ότι η La Liga τους βλάπτει με τα προγράμματα, ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ ΤΟ. Δεν ρωτάω ποιος πληρώνει τον μισθό του. Ρωτάω αν αναφέρει αυτά που του λέτε.

Δημοσιεύστε πόσες αλλαγές ημέρας και ώρας έχουν ζητήσει, πόσες έχουν ικανοποιηθεί και πόσες προσπάθησαν να προσαρμόσουν το ημερολόγιο σε άλλες εκδηλώσεις του Μπερναμπέου. Τα αιτήματα που έγιναν δεκτά μετράνε επίσης, ακόμα κι αν καταστρέφουν την αφήγηση.

Αν ενεργούν καλόπιστα, αρνούνται ό,τι είναι ψευδές, εξηγούν τι είναι αλήθεια και μοιράζονται ΟΛΑ τα δεδομένα.

Στη συνέχεια, προχωρήστε και συνεχίστε να απαιτείτε την παραίτησή μου, τον αποκλεισμό μου ή τον «κοινωνικό θάνατό» μου. Γνωρίζω ήδη τη διαδικασία. Θυμάμαι επίσης εκείνο το κομμάτι για το «Θα στρέψω ολόκληρη τη βάση των οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον σας και δεν θα μπορείτε να περπατήσετε στον δρόμο».

Σταματήστε να βάζετε ανθρώπους στο στόχαστρο και να συγχέετε την κριτική των ηγετών σας με επιθέσεις στον σύλλογο και τους οπαδούς του.

Όλα αυτά έχουν ένα όνομα: εκφοβισμός. Το να τα τυλίξετε σε μια επίσημη δήλωση δεν τα μετατρέπει σε αναγέννηση».