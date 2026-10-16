Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Μπλόκο και ακυρώσεις εισιτηρίων σε Έλληνες φιλάθλους στο «Palau»
Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ στο «Palau Blaugrana», η Μπαρτσελόνα προχώρησε στην ακύρωση εισιτηρίων που είχαν προμηθευτεί φίλαθλοι του Ολυμπιακού.
Αναστάτωση και απίστευτη ταλαιπωρία για δεκάδες φίλους του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη, καθώς η διοίκηση της Μπαρτσελόνα προχώρησε στην ακύρωση των εισιτηρίων τους, απαγορεύοντας την είσοδό τους στο «Palau Blaugrana» για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.
Συγκεκριμένα, οι υπεύθυνοι των γηπεδούχων δεν επέτρεψαν την είσοδο σε φιλάθλους που είχαν ήδη προμηθευτεί κανονικά τα εισιτήριά τους, επικαλούμενοι οδηγία σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο γήπεδο σε Έλληνες και Σέρβους φιλάθλους.
Τούτη την ώρα, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού από την πλευρά τους καταβάλλουν προσπάθειες ώστε όλοι οι φίλαθλοι να μπορέσουν να εισέλθουν στο γήπεδο.