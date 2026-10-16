Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Μπλόκο και ακυρώσεις εισιτηρίων σε Έλληνες φιλάθλους στο «Palau»

Αναστάτωση και απίστευτη ταλαιπωρία για δεκάδες φίλους του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη, καθώς η διοίκηση της Μπαρτσελόνα προχώρησε στην ακύρωση των εισιτηρίων τους, απαγορεύοντας την είσοδό τους στο «Palau Blaugrana» για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.

Συγκεκριμένα, οι υπεύθυνοι των γηπεδούχων δεν επέτρεψαν την είσοδο σε φιλάθλους που είχαν ήδη προμηθευτεί κανονικά τα εισιτήριά τους, επικαλούμενοι οδηγία σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο γήπεδο σε Έλληνες και Σέρβους φιλάθλους.

Τούτη την ώρα, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού από την πλευρά τους καταβάλλουν προσπάθειες ώστε όλοι οι φίλαθλοι να μπορέσουν να εισέλθουν στο γήπεδο.