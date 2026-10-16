Ζαλγκίρις Κάουνας – Αναντόλου Έφες 70-85: Πέρασε σα… σίφουνας από τη Λιθουανία

Με εντυπωσιακό «διπλό» στο Κάουνας, η Αναντόλου Έφες πήρε τη 2η νίκη της στην EuroLeague (2-4). Αναγκάζοντας τη Ζαλγκίρις στην 4η ήττα της και 2η εντός έδρας (2-4). Το τελικό 85-70 δείχνει και τη διαφορά των δύο ομάδων σε αυτό το ματς.

Πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Στραζέλ με 19 πόντους, με τον Πέιν να πετυχαίνει 16 και τον Μάλκολμ 15. Ο Σάριτς πρόσθεσε 12. Από τους ηττημένους, 16 ο Έντουαρντς και 13 ο Μπράουν, χωρίς να υπάρχει άλλος διψήφιος. Με τον Βαλαντσιούνας να περιορίζεται στους 5.

Οι φιλοξενούμενοι άρχισαν εξαιρετικά το παιχνίδι και πήραν προβάδισμα δίνοντας το δικό τους ρυθμό. Η Ζαλγκίρις δεν έβρισκε λύσεις, ο Βαλαντσιούνας ήταν «παγιδευμένος» και έτσι η διαφορά αυξανόταν. Στο δεύτερο δεκάλεπτο μάλιστα, έφτασε τους 17 πόντους (21-38) στο 15’. Από εκείνο το σημείο οι Λιθουανοί «έτρεξαν» σερί 15-4, για να πάνε στο ημίχρονο πίσω στο σκορ 36-42.

Η Ζαλγκίρις στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου μείωσε στους 3 (43-46), αλλά η Εφές δεν έχασε την ψυχραιμία της. Άμεσα επανήλθε στις διψήφιες διαφορές και στον έλεγχο του αγώνα. Φτάνοντας στο 34’ να προηγείται με +20 (57-77). Οι Λιθουανοί με 7-0 μείωσαν σε 64-77 (36’), με τους Τούρκους να κάνουν γρήγορα το 64-83 με δικό τους 0-6 (38’) και ουσιαστικά να «κλειδώνουν» το ματς. Με το τελικό σκορ να «γράφει» 70-85.

Τα στατιστικά του ματς.