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Ζαλγκίρις Κάουνας – Αναντόλου Έφες 70-85: Πέρασε σα… σίφουνας από τη Λιθουανία

Εντυπωσιακό «διπλό» για την ομάδα της Κωνσταντινούπολης, η οποία ήταν ανώτερη σε όλο το ματς και με εξαίρεση τις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου, δεν επέτρεψε στη Ζαλγκίρις να πιστέψει ποτέ πως θα πάρει κάτι απ’ το ματς. 

Ζαλγκίρις Κάουνας – Αναντόλου Έφες 70-85: Πέρασε σα… σίφουνας από τη Λιθουανία
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Με εντυπωσιακό «διπλό» στο Κάουνας, η Αναντόλου Έφες πήρε τη 2η νίκη της στην EuroLeague (2-4). Αναγκάζοντας τη Ζαλγκίρις στην 4η ήττα της και 2η εντός έδρας (2-4). Το τελικό 85-70 δείχνει και τη διαφορά των δύο ομάδων σε αυτό το ματς.

Πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Στραζέλ με 19 πόντους, με τον Πέιν να πετυχαίνει 16 και τον Μάλκολμ 15. Ο Σάριτς πρόσθεσε 12. Από τους ηττημένους, 16 ο Έντουαρντς και 13 ο Μπράουν, χωρίς να υπάρχει άλλος διψήφιος. Με τον Βαλαντσιούνας να περιορίζεται στους 5.

Οι φιλοξενούμενοι άρχισαν εξαιρετικά το παιχνίδι και πήραν προβάδισμα δίνοντας το δικό τους ρυθμό. Η Ζαλγκίρις δεν έβρισκε λύσεις, ο Βαλαντσιούνας ήταν «παγιδευμένος» και έτσι η διαφορά αυξανόταν. Στο δεύτερο δεκάλεπτο μάλιστα, έφτασε τους 17 πόντους (21-38) στο 15’. Από εκείνο το σημείο οι Λιθουανοί «έτρεξαν» σερί 15-4, για να πάνε στο ημίχρονο πίσω στο σκορ 36-42.

Η Ζαλγκίρις στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου μείωσε στους 3 (43-46), αλλά η Εφές δεν έχασε την ψυχραιμία της. Άμεσα επανήλθε στις διψήφιες διαφορές και στον έλεγχο του αγώνα. Φτάνοντας στο 34’ να προηγείται με +20 (57-77). Οι Λιθουανοί με 7-0 μείωσαν σε 64-77 (36’), με τους Τούρκους να κάνουν γρήγορα το 64-83 με δικό τους 0-6 (38’) και ουσιαστικά να «κλειδώνουν» το ματς. Με το τελικό σκορ να «γράφει» 70-85.

Τα στατιστικά του ματς.

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