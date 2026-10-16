Μπεσίκτας - Μπάγερν 95-87: Έκανε τα εύκολα δύσκολα, αλλά πήρε τη νίκη κόντρα στους Βαυαρούς

Η Μπεσίκτας λίγο έλειψε να διαπράξει... αυτοχειρία απέναντι στην Μπάγερν, ωστόσο κράτησε χαρακτήρα όταν οι Βαυαροί επέστρεψαν από το -25 στο -1 κι επικράτησε με 95-87 για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Νόουελ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους και 4 ασίστ, ενώ ο Γουίλμπεκιν πρόσθεσε 20 πόντους, παίρνοντας την ευθύνη όταν η πίεση αυξήθηκε. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Άντε Ζίζιτς, ο οποίος μέτρησε 13 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Για την Μπάγερν, ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς είχε 17 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ οι Μπόλντουιν και Ντα Σίλβα σημείωσαν από 14 πόντους, χωρίς όμως να αποτρέψουν την ήττα.

Η Μπάγερν ξεκίνησε καλύτερα και, με τον Ομπστ να δίνει τον τόνο, προηγήθηκε με 11-7 στο τέταρτο λεπτό. Η αντίδραση της Μπεσίκτας, ωστόσο, ήταν άμεση. Ο Μόργκαν και ο Ζίζιτς έδωσαν λύσεις στην επίθεση, οδηγώντας την ομάδα τους στην ανατροπή για το 15-13 στο 6’.

Στη συνέχεια, ο Ομορούγι και ο Κορκμάζ βρήκαν στόχο από την περιφέρεια, με τους γηπεδούχους να ξεφεύγουν με 23-15. Ο Γουίλμπεκιν συνέβαλε στην περαιτέρω διεύρυνση της διαφοράς, ενώ οι βολές του Γουάσιγκτον διαμόρφωσαν το 26-17 της πρώτης περιόδου.

Η Μπεσίκτας συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο δεκάλεπτο, φτάνοντας στο +13 (33-20) στο 12’. Ο Γιέσαπ προσπάθησε να κρατήσει την Μπάγερν κοντά στο σκορ, όμως ο Νόουελ απάντησε, διατηρώντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Με τον Άντονι Μπράουν να προσφέρει επιπλέον λύσεις, οι γηπεδούχοι έφτασαν στο 47-30 στο 17’.

Ο Λούτσιτς προσπάθησε να περιορίσει τη ζημιά για τους Βαυαρούς, αλλά ο Γουίλμπεκιν και ο Ουγκουρλού έκλεισαν ιδανικά το πρώτο μέρος για την ομάδα τους, στέλνοντάς την στα αποδυτήρια με προβάδισμα 18 πόντων (53-35).

Με την επιστροφή στο παρκέ, η Μπεσίκτας επιχείρησε να καθαρίσει την υπόθεση νίκη. Ο Ομορούγι ανέβασε τη διαφορά στο 60-35 στο 22’, ενώ οι Ζίζιτς και Μπράουν διατήρησαν τον έλεγχο για τους γηπεδούχους, που έφτασαν μέχρι το 67-39.

Η Μπάγερν, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Βελτιώνοντας αισθητά την αμυντική της λειτουργία και βρίσκοντας λύσεις από τον Ομπστ και τον Μπόλντουιν, άρχισε να μειώνει τη διαφορά. Οι Τίεμαν και Γιέσαπ συνέχισαν την αντεπίθεση, με το τρίτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 69-58.

Οι Βαυαροί μπήκαν δυνατά και στην τελευταία περίοδο, με τους Λούτσιτς και Μπόλντουιν να μειώνουν σε 71-63. Η πίεση συνεχίστηκε και, χάρη στις προσπάθειες των Γιέσαπ και Λούτσιτς, το παιχνίδι μετατράπηκε σε πραγματικό ντέρμπι, με το σκορ στο 73-71 στο 33’. Λίγο αργότερα, ο Λούτσιτς ισοφάρισε σε 75-75, βάζοντας νέα δεδομένα στην αναμέτρηση.

Η Μπεσίκτας, όμως, είχε τις απαντήσεις στα κρίσιμα σημεία. Ο Νόουελ πέτυχε καλάθι και φάουλ για το 78-75, πριν ο Μόργκαν με μεγάλο σουτ δώσει ξανά σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του (81-76). Στη συνέχεια, ο Γουίλμπεκιν ανέλαβε δράση, οδηγώντας την Μπεσίκτας στο 87-78 στο 37’.

Η Μπάγερν επιχείρησε να επιστρέψει για τελευταία φορά, αλλά ο Αμερικανός γκαρντ ευστόχησε σε ακόμη ένα καθοριστικό σουτ, διαμορφώνοντας το 90-82 στο 38’. Στα λεπτά που απέμεναν δεν άλλαξε κάτι ουσιαστικό, με την Μπεσίκτας να διατηρεί το προβάδισμά της και να φτάνει στη νίκη, παρά την αντεπίθεση των φιλοξενούμενων.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 53-35, 69-58, 95-87.

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