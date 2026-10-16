«Ενδιαφέρον της Μπεσίκτας για τον Μαυροπάνο»

Το ενδιαφέρον της Μπεσίκτας έχει προσελκύσει ο Ντίνος Μαυροπάνος, σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής «Fanatik», καθώς ο Έλληνας διεθνής αμυντικός πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τη Γουέστ Χαμ και την Εθνική Ελλάδας.

Οι επιδόσεις του 28χρονου στόπερ έχουν στρέψει την προσοχή αρκετών συλλόγων πάνω του, με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης να τον έχει ψηλά στη μεταγραφική της λίστα. Όπως αναφέρει το τουρκικό δημοσίευμα, η Μπεσίκτας εξετάζει την ενίσχυση της αμυντικής της γραμμής ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου και ο Μαυροπάνος αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που ξεχωρίζουν.

Μάλιστα, ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Έντουαρντ Γκραφ, φέρεται να παρακολούθησε από κοντά τον Έλληνα ποδοσφαιριστή στην αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ, για το Nations League.

Ο Μαυροπάνος έχει ξεκινήσει δυναμικά τη φετινή σεζόν, μετρώντας πέντε γκολ σε εννέα συμμετοχές στην Championship, σύμφωνα με τα στοιχεία του δημοσιεύματος. Η αποτελεσματικότητά του στον αέρα και η παρουσία του στις στατικές φάσεις αποτελούν σημαντικά στοιχεία του παιχνιδιού του, ενισχύοντας το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του ενόψει Ιανουαρίου.