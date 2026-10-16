ΜακΚίσικ για το θέμα Ντόρσεϊ: «Καμία ομάδα δεν αποφασίζει βάσει podcast»

Θέση για τα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες γύρω από το θέμα των Ντόρσεϊ και Μπλόσομγκεϊμ πήρε ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ξεκαθαρίζοντας μέσω των social media πως οι αποφάσεις που παίρνουν οι ομάδες δεν επηρεάζονται από διαδικτυακές εκπομπές.

Συγκεκριμένα, μέσω του «X» ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού τοποθετήθηκε δημόσια στηρίζοντας ουσιαστικά τον Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ υπογράμμισε με νόημα πως κανένας σύλλογος δεν διαμορφώνει τον σχεδιασμό του ή το μέλλον ενός αθλητή με κριτήριο την παρουσία σε ένα podcast, καθώς τέτοιου είδους ζητήματα αφορούν αποκλειστικά τις διοικήσεις και τους ίδιους τους παίκτες.

«Καμία ομάδα δεν θα άφηνε ελεύθερο ή θα ανανέωνε το συμβόλαιο ενός παίκτη μόνο και μόνο επειδή διατηρεί ένα podcast», ανέφερε χαρακτηριστικά στην τοποθέτησή του.