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ΜακΚίσικ για το θέμα Ντόρσεϊ: «Καμία ομάδα δεν αποφασίζει βάσει podcast»

Όσα ανέφερε ο πρώην άσος του Ολυμπιακού μέσω του «X» για την πολύκροτη υπόθεση του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ξέσπασε δημόσια κατά του Ολυμπιακού.

ΜακΚίσικ για το θέμα Ντόρσεϊ: «Καμία ομάδα δεν αποφασίζει βάσει podcast»
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Θέση για τα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες γύρω από το θέμα των Ντόρσεϊ και Μπλόσομγκεϊμ πήρε ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ξεκαθαρίζοντας μέσω των social media πως οι αποφάσεις που παίρνουν οι ομάδες δεν επηρεάζονται από διαδικτυακές εκπομπές.

Συγκεκριμένα, μέσω του «X» ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού τοποθετήθηκε δημόσια στηρίζοντας ουσιαστικά τον Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ υπογράμμισε με νόημα πως κανένας σύλλογος δεν διαμορφώνει τον σχεδιασμό του ή το μέλλον ενός αθλητή με κριτήριο την παρουσία σε ένα podcast, καθώς τέτοιου είδους ζητήματα αφορούν αποκλειστικά τις διοικήσεις και τους ίδιους τους παίκτες.

«Καμία ομάδα δεν θα άφηνε ελεύθερο ή θα ανανέωνε το συμβόλαιο ενός παίκτη μόνο και μόνο επειδή διατηρεί ένα podcast», ανέφερε χαρακτηριστικά στην τοποθέτησή του.

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