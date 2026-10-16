· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Στο «T-Center» Σαλάχ Εντίν, Λούζα, Ντέσερς και Κοτσόλης (pic)

Το ποδοσφαιρικό τμήμα των «πράσινων» βρίσκεται ξανά στο πλευρό του «Επτάστερου».

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Στο «T-Center» Σαλάχ Εντίν, Λούζα, Ντέσερς και Κοτσόλης (pic)
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Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 6η αγωνιστική της Euroleague συγκέντρωσε τα βλέμματα στο «T-Center», με την ατμόσφαιρα στις εξέδρες να είναι για ακόμη μία φορά εντυπωσιακή.

Ανάμεσα στους φιλάθλους που βρέθηκαν στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων ήταν και μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος των «πράσινων», τα οποία έδωσαν το «παρών» για να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας μπάσκετ.

Συγκεκριμένα, οι Σίριλ Ντέσερς, Ανάς Σαλάχ Εντίν, Ιμράν Λούζα και Στέφανος Κοτσόλης παρακολούθησαν από κοντά το παιχνίδι, συνεχίζοντας την παράδοση που έχει δημιουργηθεί από την αρχή της σεζόν. Αντίστοιχα, το προηγούμενο διάστημα στις εξέδρες είχαν βρεθεί και οι Αζεντίν Ουναΐ και Τζέικομπ Νίστρουπ.

Μάλιστα, η παρουσία των ανθρώπων του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς όταν έγιναν αντιληπτοί από τους φιλάθλους, εισέπραξαν θερμό χειροκρότημα και αποθέωση.

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