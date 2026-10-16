Μπαρτζώκας: «Είμαι κάτι παραπάνω από ικανοποιημένος, δείξαμε χαρακτήρα»

Την απόλυτη ικανοποίησή του για το εκρηκτικό ξεκίνημα του Ολυμπιακού και τον χαρακτήρα που έδειξαν οι παίκτες του στη δραματική νίκη επί της Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη εξέφρασε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι στο «Παλάου».

Ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στον εκτός έδρας «μαραθώνιο» που διανύει η ομάδα, αλλά και στις δυσκολίες που ξεπεράστηκαν μέσα στο παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

Για την εικόνα του Ολυμπιακού και την παράταση: «Μέχρι στιγμής έχουμε παίξει πέντε από τα έξι παιχνίδια μας εκτός έδρας και έχουμε χάσει μόνο το ένα. Είμαι κάτι παραπάνω από ικανοποιημένος από αυτά που κάνουν οι παίκτες μας. Εκτιμώ ιδιαίτερα τον τρόπο που λειτούργησαν στην παράταση, το πώς έδειξαν ότι ήθελαν τη νίκη.

Δεν είχαμε τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος πριν από το παιχνίδι ένιωσε πολύ έντονες ενοχλήσεις στη μέση. Ο Μοντέρο υποφέρει από ένα χτύπημα στον αστράγαλο, αλλά ζήτησε να παίξει και στην παράταση πέτυχε πολύ σημαντικά καλάθια.

Δείξαμε τον χαρακτήρα μας, δείξαμε πόσο δυσκολοκατάβλητοι είμαστε απέναντι στους αντιπάλους μας».

Για το πρώτο κομμάτι της σεζόν και για τα πολλά εκτός έδρας παιχνίδια: «Είμαι ικανοποιημένος, ειλικρινά. Είμαι ικανοποιημένος από όσα έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής, με πέντε από τα έξι παιχνίδια μας να είναι εκτός έδρας.

Προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε λίγο περισσότερο πώς μπορούμε να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Έχουμε παίκτες που μπορούν να βγουν μπροστά, τον Μοντέρο, τον Φουρνιέ, τον Βεζένκοφ, αλλά και παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά ακόμη και στην παράταση.

Δεν υποτιμώ καμία από τις προσπάθειες που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, ειδικά τις νίκες που έχουμε πετύχει εκτός έδρας. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν ακόμη καλύτερες μέρες για το μπάσκετ που θα παίξουμε στο μέλλον».