Βεζένκοφ: «Το σημαντικό είναι οι νίκες - Απίθανος ο Εντιάι, έπαιξε τραυματίας ο Μοντέρο»

Στη σπουδαιότητα του «2 στα 2» στην Ισπανία παρά τα διαδοχικά προβλήματα τραυματισμών στάθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ μετά την τεράστια νίκη επί της Μπαρτσελόνα, αποθεώνοντας παράλληλα την προσφορά τόσο του Εμπάι Εντιάι, όσο και την αυταπάρνηση του Ζαν Μοντέρο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ:

Για την εμφάνιση του Ολυμπιακού: «Νομίζω ότι μέχρι εκείνο το σημείο κάναμε εξαιρετική δουλειά. Ήμασταν μπροστά με 13 πόντους, είχαμε φτάσει μέχρι το 93 κάποια στιγμή. Είχαμε αρκετά προβλήματα με τραυματισμούς. Δεν μπορούσαμε να βοηθήσουμε τα πεντάρια μας σήμερα, καθώς είχαμε προβλήματα τραυματισμών σε αυτή τη θέση.

Ήρθαμε στην Ισπανία για να παλέψουμε απέναντι σε δύο πολύ καλές ομάδες, παίξαμε δύο παρατάσεις, αλλά στο τέλος της ημέρας το πιο σημαντικό είναι να κερδίζεις. Είναι δύσκολο να λείπεις τόσο καιρό από το σπίτι σου. Είναι πολύ σημαντικό το ότι πήραμε τις νίκες».

Για τον Εμπάι Εντιάι: «Είναι καταπληκτικός. Πιθανότατα πολλοί δεν έχουν δει το ταλέντο και την ποιότητά του. Μόνο οι άνθρωποι που γνωρίζουν πραγματικά το μπάσκετ μπορούν να καταλάβουν αυτά που κάνει μέσα στο παρκέ. Μόνο λίγοι μπορούν να καταλάβουν τέτοιους παίκτες, το ταλέντο και τις δυνατότητές τους. Είναι καταπληκτικός τύπος.

Όλοι βοήθησαν. Μιλάμε για τον Εντζάι, αλλά όλοι βοήθησαν. Ο Μοντέρο σήμερα έπαιξε τραυματίας και πέτυχε καλάθια που ήταν πολύ κρίσιμα. Όλοι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό που χρειάζεται να κάνουμε».